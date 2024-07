Oroscopo di oggi 4 luglio 2024 per tutti i segni zodiacali secondo Barbanera

Perdura ancora, solo per oggi, un senso di irrequietezza, con la sensazione che la vostra volontà si possa sdoppiare creando due identità. All’orizzonte si profila una buona notizia, che darà un tono del tutto nuovo al vostro umore.

Avvertirete aria di cambiamento che potrebbe causarvi instabilità, ma il vostro spirito riflessivo vi donerà ragione e senso pratico. Un grande appoggio lo otterrete dagli amici più cari, in grado di aiutarvi a scaricare la tensione.

Oroscopo di oggi 4 luglio 2024: ecco cosa prevede Barbanera e come le posizioni e i movimenti dei corpi celesti rispetto alla Terra influiranno su tutti i segni.

Momento molto produttivo sotto il profilo professionale. Siete abbastanza ambiziosi da non voler vedere ostacoli davanti ai vostri occhi. Sentirete una forte attrazione verso i segni di Fuoco, ma tali relazioni possono essere difficili.

Un viaggio in programma sarà una buona opportunità per uscire dalla routine giornaliera. Utile ad appagare quel forte bisogno di evasione. Siete all’inizio di un buon periodo economico, un valido progetto prende forma appagando l’impegno.

Decidete di riprendere movimento fisico e sport, per eliminare l’accumulo di tossine dovute a serate sregolate, cibo spazzatura e alcolici. Voi single vivrete incontri con persone particolari che sapranno colpire il vostro punto debole.

Nel lavoro si prospetta un avanzamento di carriera. Dimenticate le incertezze: è giunto il momento di guardare avanti senza indugi! I pensieri vi portano spesso a somatizzare nonostante l’ottima forma, sempre ansiosi per la salute.

Scorpione. 23/10 – 22/11

Possedete una notevole carica magnetica che vi sarà di aiuto nei momenti in cui sarete ascoltati, ma non tutti vi reputano persone simpatiche. Se è in arrivo una novità, saprete reagire nella maniera migliore e ne apprezzerete il lato positivo.

Sagittario. 23/11 – 21/12

L’attaccamento che avete alla famiglia e alle tradizioni spesso condiziona anche la vostra sfera privata. Sentirete un carico pesante. La vitalità e la positività che possedete è contagiosa, un caro amico vi sarà grato del sostegno.

Capricorno. 22/12 – 20/1

Vivrete in armonia con il prossimo. Le piccole contrarietà odierne non riusciranno a turbare il vostro buonumore. Fate progetti per il futuro. Vi sarà richiesto un impegno extra inaspettato. Siate disponibili, e ne avrete riconoscimento.

Acquario. 21/1 – 19/2

Sul piano lavorativo, farete tutto il possibile per dimostrare le vostre capacità, cosa che vi verrà riconosciuta. Giovedì stancante, pazientate! I vostri progetti si concretizzano e, se siete in coppia, si parlerà di vacanze all’insegna della natura.

Pesci. 20/2 – 20/3

Se siete scesi dal letto con il piede sbagliato, per raddrizzare la giornata, fate una bella camminata nel verde. Metterà in ordine le idee. Il contatto con la famiglia e la condivisione di alcuni valori sono importanti in questo frangente.