Oroscopo di oggi 5 luglio 2024 per tutti i segni zodiacali secondo Barbanera

Oroscopo di oggi 5 luglio 2024: ecco cosa prevede Barbanera e come le posizioni e i movimenti dei corpi celesti rispetto alla Terra influiranno su tutti i segni. Oroscopo di oggi 5 luglio 2024 Ariete. 21/3 – 20/4

Il cuore di una persona batte per voi, ma l’attenzione è altrove: avete bisogno di spazio, di libertà e di evasione. Viaggiate! Oggi dovrete porre la massima concentrazione nel lavoro per ottenere il risultato desiderato. Toro. 21/4 – 20/5

La settimana è stata impegnativa e stancante, più sotto il profilo psicologico che quello fisico. Concedetevi un fine settimana nella natura. Per i single in cerca dell’anima gemella, arrivano novità stuzzicanti, romantiche e inaspettate. Gemelli. 21/5 – 21/6

Non è facile tenere a bada la duplicità che vi caratterizza. Spesso lotterete con l’istinto di volgere le cose a vostro esclusivo vantaggio. In giornata vi sentirete innervositi da chi non riesce ad afferrare al volo le vostre proposte. Cancro. 22/6 – 22/7

Il vostro spirito riflessivo vi porta a valutare ampi spazi sotto il profilo lavorativo, c’è fantasia e il desiderio di veder crescere un’idea. Sarete portati, davanti a un inconveniente, a vederlo come un problema opprimente, siate leggeri!

Leone. 23/7 – 23/8

La generosità vi spinge a offrire a un amico non solo ascolto e comprensione, ma anche un valido aiuto al di sopra delle vostre possibilità. Una grande voglia di cambiamento potrebbe mettere in seria crisi il vostro presente. Occhio! Vergine. 24/8 – 22/9

La vostra precisione e il potere di organizzare tutto ciò che vi circonda in maniera meticolosa vi sarà di grande aiuto in questo momento. Non fatevi sopraffare da pensieri ossessivi nei confronti della vostra relazione di coppia. Bilancia. 23/9 – 22/10

Vi sentite vittime di passioni travolgenti e passeggere, c’è chi non resiste al vostro fascino, ma attenti a non ferire chi ha creduto in voi. Verrete molto colpiti da una vicenda che tocca le vostre corde più sensibili. Seguite l’istinto! Scorpione. 23/10 – 22/11

Non sarete pronti a vivere situazioni di gruppo con amici e serate in comitiva. Avete piuttosto maggior bisogno di tranquillità casalinga. Se siete innamorati, il vostro rapporto è sulla strada giusta per rafforzarsi con progetti futuri.