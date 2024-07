Oroscopo di domani 8 luglio 2024 per tutti i segni zodiacali secondo Barbanera

La porta del cuore si aprirà per i single con grande facilità; chi è in coppia vivrà momenti di insofferenza. Valutate la vostra posizione. Sarete fiacchi e annoiati nel lavoro. Impegnatevi in un rapido recupero di motivazione ed energia.

La strada che avete in mente di percorrere in un progetto è molto tortuosa. È consigliabile interpellare una persona competente in materia. I sentimenti richiedono un esame profondo. Fate ordine, e i cambiamenti positivi arriveranno.

Un sogno notturno vi condizionerà talmente tanto da rendervi provati e distratti. Uscite più spesso per stare a contatto con la natura. Il pensiero che l’impegno profuso nell’attività non sia commisurato alla retribuzione vi tormenta.

Scorpione. 23/10 – 22/11

Siete molto temerari nelle decisioni che prendete, amate il rischio e, a volte, non ne calcolate le conseguenze. Occhio agli inciampi! Se avete a cuore qualcuno che vive lontano da voi, cercate di essere il più presenti possibile.

Sagittario. 23/11 – 21/12

Farete di tutto per non portare avanti una discussione familiare. Sarà meglio sorvolare sulla vostra posizione, come non coltivare rancore. Non aspettatevi che i vostri cari debbano capirvi, solo perché vi conoscono. Potreste rimanere delusi.

Capricorno. 22/12 – 20/1

Sia le relazioni d’amore sia la carriera soddisfano le vostre aspettative, ma attenzione a non pretendere troppo da soci e compagni in affari. In famiglia nasce una discussione, e voi siete oramai un po’ stanchi del ruolo di moderatori.

Acquario. 21/1 – 19/2

Non sarà facile coordinare vita privata e lavoro, ma le vostre energie vi permetteranno di moltiplicare le ore della giornata senza fare torti. Avete visto momenti migliori nelle finanze, ma il vostro buonsenso e la ragione vi saranno d’aiuto.

Pesci. 20/2 – 20/3

La creatività che vi appartiene sforna tante idee, ma molte si rivelano irrealizzabili. Concentratevi solo su ciò che vi è stato proposto. Passerete da una passione all’altra e ognuna di esse avrà un carattere di unicità ed esclusività.