Oroscopo di oggi 7 luglio 2024 per tutti i segni zodiacali secondo Barbanera

Domenica che si annuncia stressante e noiosa, ma il vostro inesauribile spirito da giocolieri saprà prendere lo spunto per rallegrare l’atmosfera. Un piccolo fastidio fisico vi impedisce di sentirvi in forma come sempre. Non dategli peso!

Un piccolo disturbo, forse generato dal cibo, potrebbe rovinarvi la giornata. Sarà del tutto passeggero e in serata tutto tornerà nella norma. Buone notizie in merito al denaro che stavate aspettando. Otterrete un probabile rimborso a breve.

È il momento di pensare alla vita sociale, di frequentare non solo gli amici, ma anche colleghi vecchi e nuovi. Vivrete delle soddisfazioni personali. Essere impulsivi e fatalisti non vi appartiene affatto. Organizzate la settimana accuratamente.

A volte sembrate sordi alle richieste affettuose dei vostri cari. Siate più partecipi e pronti a fornire risposte. Ne gioverete tutti. Siete in cerca di certezze, sia sul piano lavorativo sia sentimentale. In arrivo un cambiamento.

Ritroverete il gusto delle amicizie e delle serate in allegria, seguite l’idea di un amico per organizzare una piacevole gita fuori porta. I rapporti familiari diventano abbastanza tesi, per il fatto che siete pronti a contestare tutti.

Scorpione. 23/10 – 22/11

Per voi i soldi sono sinonimo di successo. Non avete la tendenza ad accumulare, quanto a servirvi di questo mezzo per goderne le comodità. Fate un elenco degli impegni di questo periodo per creare, in seguito, uno spazio di libertà.

Sagittario. 23/11 – 21/12

I trigoni della Luna e di Mercurio vi aiuteranno a esprimere i vostri sentimenti. Se è amore non chiamatela amicizia, non create equivoci. Una ricorrenza si avvicina e vorrete sentirvi pronti a vivere questa occasione in piena forma.

Capricorno. 22/12 – 20/1

Siete pratici e concreti, come sempre, e questo ottimizza le vostre aspettative. Definite, prima delle vacanze, tutto quello che avete in agenda. Cercate l’anima gemella? Dedicate più tempo alla vita sociale senza accusare la stanchezza.

Acquario. 21/1 – 19/2

Andate avanti nel lavoro senza convinzione e per sola forza di inerzia. È giunta l’ora di voltare pagina e di realizzare ciò che desiderate. Con il transito della Luna in opposizione a Plutone, sensazioni profonde, ma non sempre armoniose.

Pesci. 20/2 – 20/3

Attivate la fantasia e il vostro lato artistico, per superare quello stato ansioso che si è impossessato di voi. È in vista un cambiamento. Attriti e discussioni di coppia sono la conseguenza della precarietà che trasmettete nel rapporto.