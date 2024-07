Oroscopo di domani 9 luglio 2024 per tutti i segni zodiacali secondo Barbanera

Cancro. 22/6 – 22/7 Vincete la pigrizia che avete e dedicate tempo e cura al vostro benessere. Una buona passeggiata all’aria aperta non può farvi che bene. Siete troppo introversi e riservati, provate ad agire istintivamente e con più fiducia in voi stessi.

Ariete. 21/3 – 20/4 La nottata non vi ha caricato a dovere? Nessun problema, perché oggi tutto scorrerà in maniera fluida senza troppo sforzo da parte vostra. Approfittate per prendere in questi giorni un appuntamento per i controlli annuali di routine.

Leone. 23/7 – 23/8

Il timore di non essere stati sufficientemente apprezzati nel lavoro svolto vi metterà di malumore, tanto da non aver voglia di verificarlo. La vostra naturale fantasia spesso vi fa volare lontano, ma l’atterraggio diventa scomodo.

Vergine. 24/8 – 22/9

Gli astri si prendono cura di voi e tutelano la vostra salute, la carriera e un po’ anche l’amore, che però vi renderà fragili e indecisi. Lo scambio di idee con un collega vi aiuterà a risolvere un quesito che vi monopolizza la mente.

Bilancia. 23/9 – 22/10

Ignorate le frecciatine che vi lancia una persona che frequentate. È una provocazione alla quale non dovete dare ascolto, pensate positivo. Parlare con un amico di ciò che vi pesa nel cuore vi permetterà di sentirvi compresi e sereni.

Scorpione. 23/10 – 22/11

Un malumore diffuso vi disturberà per tutto il giorno. Non avrete voglia di comunicare, sarete silenziosi e raccolti in voi stessi. Passerà in fretta. Sapete di essere dei grandi strateghi, per questo spesso c’è chi si rivolge a voi per consigli.