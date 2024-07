Oroscopo di oggi 10 luglio 2024 per tutti i segni zodiacali secondo Barbanera

La presenza di una persona vi farà apprezzare il valore dell’amicizia, ci sarà spazio per condividere confidenze e tempo speciale insieme. Fate attenzione alle spese extra, il superfluo è per voi una grande tentazione. Risparmiate!

La giornata si presenta con una vaga sensazione di stanchezza, come se la nottata non vi avesse dato sufficiente riposo. Dovete carburare. La vostra attenzione e disponibilità devono essere ancora più del solito rivolte alla famiglia.

Lo scambio di opinioni con qualcuno metterà in discussione la vostra posizione a proposito di una questione lavorativa. Abbandonate l’orgoglio! Il tempo delle mele è passato e per voi il cuore ha sempre ragione, ma spesso l’amore è complicato.

Oroscopo di oggi 10 luglio 2024: ecco cosa prevede Barbanera e come le posizioni e i movimenti dei corpi celesti rispetto alla Terra influiranno su tutti i segni.

Cancro. 22/6 – 22/7

La massiccia influenza della Luna in Vergine e di Venere congiunta comporta, in voi, una chiusura verso gli altri che potrebbe trarre in errore. Il vostro forte intuito e la sensibilità vi guideranno verso un bel traguardo che attendevate da tanto.

Leone. 23/7 – 23/8

Riceverete una proposta da parte di qualcuno che stimate. Confrontatevi con chi gode della vostra fiducia e che saprà essere imparziale. Faticherete a trovare il giusto entusiasmo per partecipare a incontri e feste con i familiari.

Vergine. 24/8 – 22/9

Ecco arrivare la Luna nel cielo in quadratura con Giove: disciplina e senso pratico, che già fanno parte di voi, prenderanno il sopravvento. La giornata inizia dal verso sbagliato, ma una buona notizia rischiarerà il vostro orizzonte.

Bilancia. 23/9 – 22/10

È giunto il momento di rallentare, i risultati nel lavoro sono ottimi, così come negli affari, tanto da poter pensare a un investimento. Salute buona, ma avvertirete il bisogno di sviluppare sia i muscoli sia l’elasticità corporea.