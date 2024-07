Oroscopo per il Sagittario della settimana 8-14 luglio 2024 per Amore, Salute e Lavoro

Oroscopo per il Sagittario della prossima settimana 8-14 luglio 2024 per Amore, Salute e Lavoro.

Questa settimana potrebbe essere un momento ideale per il Sagittario per affrontare e combattere le cattive abitudini. Ad esempio, se desideri smettere di fumare, non sono necessari particolari preparativi preliminari. Basta avere un forte desiderio di smettere e dedicare un giorno all'inizio della settimana per farlo. Se riesci a mantenere questo impegno per l'intera settimana, il cambiamento prenderà radici nel tuo corpo e la dipendenza svanirà. Questo periodo è anche favorevole per risolvere problemi domestici e mettere in ordine la casa. Inoltre, potrai dedicarti con successo ad attività volte a migliorare il livello di istruzione. Se hai esami o prove da affrontare, potrai rispondere con successo a tutte le domande. Se sei appassionato di sport estremi come subacquea, speleologia o alpinismo, questa settimana potrai vivere esperienze emozionanti. Un altro aspetto positivo della settimana riguarda la risoluzione di questioni legate all'eredità.