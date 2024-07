Oroscopo per la Scorpione della prossima settimana 15-21 luglio: le previsioni di Artemide per Amore, Salute e Lavoro

Oroscopo della prossima settimana per lo Scorpione 15-21 luglio secondo Artemide per Amore, Salute e Lavoro. Previsione settimanale completa.

Scorpione

Questa settimana, lo Scorpione vivrà esperienze intense e profonde. Sarà un periodo di grande introspezione, che potrebbe portare ad un'esasperazione delle emozioni. Per evitare di cadere nell'autocritica e nell'autoflagellazione, sarà fondamentale concentrare le energie sugli affari e sul lavoro. Dal martedì al giovedì, le controversie con colleghi e amici potrebbero emergere, ma saranno proprio queste relazioni a fornire soluzioni e a non peggiorare la situazione. Durante il weekend, dedicati al relax e trova del tempo per riflettere e riorganizzare i tuoi pensieri.

Amore

In amore, lo Scorpione potrebbe sentire una certa intensità emotiva che potrebbe portare a momenti di tensione. Se sei in una relazione, cerca di comunicare apertamente con il partner per evitare incomprensioni. La tua naturale tendenza a scavare in profondità potrebbe essere sia un vantaggio che una sfida, quindi bilancia le conversazioni intense con momenti di leggerezza. I single potrebbero essere attratti da persone che stimolano la loro mente e il loro cuore, ma è importante non affrettare le cose e lasciare che i sentimenti si sviluppino naturalmente.