Oroscopo di domani 14 luglio 2024 per tutti i segni zodiacali secondo Barbanera

Gemelli. 21/5 – 21/6 Se avvertite esserci qualcosa che vi trattiene nelle decisioni, non forzate la mano: gli eventi si compiranno anche senza il vostro impegno. Non mancherete di fascino seduttivo, e vedere i risultati senza fatica gratificherà il vostro ego.

Toro. 21/4 – 20/5 Nonostante i vostri sforzi, avrete la sensazione che tutto non scorra come dovrebbe. Questo rallenta ulteriormente l’evoluzione delle cose. Guardate avanti senza soffermarvi sulle piccole cose che renderanno pesante la giornata e l’umore.

Bilancia. 23/9 – 22/10 Il Sole in quadratura con la Luna vi darà qualche grattacapo, tensioni in vari settori. Sarete nervosi, ma avrete anche stimoli innovativi. L’energia emotiva e quella fisica, in questa fase, possono dare una svolta positiva all’umore.

Vergine. 24/8 – 22/9 Luna crescente e tanta voglia di evasione dalla routine. In attesa delle ferie, se ancora non le avete fatte, prendetevi un weekend di svago. Se vi sentite offesi e feriti da chi voleva solo farvi riflettere, cercate di gestire l’orgoglio che vi domina.

Leone. 23/7 – 23/8 Il timore di essere giudicati e di non poter intervenire a favore di voi stessi è un tarlo che vi assale mettendo in dubbio anche le amicizie. Un piccolo disguido nell’attività sarà presto risolto, grazie al vostro potere di autocritica.

Scorpione. 23/10 – 22/11

Nel pomeriggio la Luna transiterà nel vostro cielo in quadrato a Plutone. Le vostre risposte alle piccole contrarietà potrebbero essere eccessive. Un cambio di programma vi crea disguidi negli impegni odierni, ma riuscirete a recuperare.

Sagittario. 23/11 – 21/12

Clima favorevole sotto il profilo lavorativo, anche se essere sempre super attivi porterà stanchezza e poca voglia di socializzare in serata. Periodo buono anche economicamente, ma non dovete approfittarvene facendo spese pazze.

Capricorno. 22/12 – 20/1

Non tenete il punto preso in una contestazione con un amico. Essere convinti della propria idea è indice di carattere, ma non esagerate. Se siete in attesa di un pagamento, presto vi rientrerà, ma nel frattempo sarà bene risparmiare.

Acquario. 21/1 – 19/2

Sforzarvi a dire qualche volta un no, senza essere sempre disponibili, servirà a guadagnare più tempo per voi stessi e meno responsabilità. Se la qualità del vostro rapporto non vi appaga, vuol dire che avete bisogno di un confronto.

Pesci. 20/2 – 20/3

Discussioni in famiglia che nascono per diverse ideologie, ma che sfociano poi in dialoghi interessanti, potranno rafforzare i rapporti. Non vi sentirete pronti ad affrontare i vari impegni. Tanta voglia di uscire dai soliti schemi.