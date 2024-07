Oroscopo di oggi 13 luglio 2024 per tutti i segni zodiacali secondo Barbanera

Oroscopo di oggi 13 luglio 2024: ecco cosa prevede Barbanera e come le posizioni e i movimenti dei corpi celesti rispetto alla Terra influiranno su tutti i segni. Oroscopo di oggi 13 luglio 2024 Ariete. 21/3 – 20/4

Gli amici vi frequentano con piacere per la carica vitale che possedete. Approfittate dei bei tramonti estivi per organizzare una serata in compagnia. Un conoscente vi chiederà un’opinione riguardo un problema di lavoro. Non esponetevi! Toro. 21/4 – 20/5

Vi sentirete propensi a mediare in situazioni che vi vedono protagonisti: pianificare con la vostra calma e nel modo giusto vi sarà d’aiuto. Chi è in coppia vivrà momenti di scontata monotonia, per questo dovrà essere più vivace. Gemelli. 21/5 – 21/6

Slancio nuovo con la Luna in Bilancia e Giove nel vostro segno. Questo quadro vi darà la capacità di essere introspettivi e riflessivi. La sfera delle amicizie vi offrirà sempre compagnia e conforto dalle incomprensioni familiari.

Cancro. 22/6 – 22/7

Avete un’indole che ha bisogno di continui scambi affettivi, ma in questi giorni è più forte l’esigenza di concentrarvi su voi stessi. Sentirete il desiderio di cambiare, ma dovrete avere tanta pazienza prima che ciò si verifichi. Leone. 23/7 – 23/8

Tutto quello che va contro le aspettative vi innervosisce, al punto di perdere gli stimoli per andare avanti con decisione come dovreste. Volete credere di essere veramente e perdutamente innamorati, ma i nodi verranno al pettine. Vergine. 24/8 – 22/9

Comincia per voi la fase migliore per la vostra economia. Il portafogli non soffrirà di solitudine e riceverete delle belle soddisfazioni. Sceglierete gli amici invece che la famiglia, per non dover affrontare un’incomprensione. Bilancia. 23/9 – 22/10

La Luna rimane ancora nel vostro cielo, regalandovi una migliore introspezione e consapevolezza di ciò che volete ottenere. Se valutate di aver completato alcune priorità, dedicatevi a voi stessi regalandovi del tempo.