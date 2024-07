Oroscopo di domani 15 luglio 2024 per tutti i segni zodiacali secondo Barbanera

Gemelli. 21/5 – 21/6 La duplicità del vostro segno porterà indecisione e sofferenza nel prendere la giusta posizione, quando starete per effettuare una scelta. Gli astri vi sono favorevoli nel caso in cui stiate programmando gite e vacanze. Tutto sarà positivo.

Ariete. 21/3 – 20/4 Potreste rivalutare alcune dinamiche in campo lavorativo, tali da rendere il rapporto con i colleghi più semplice e scorrevole. Cambiamenti. Anche se il vostro umore non sarà al massimo, riuscirete a volgere il pensiero al positivo.

Vergine. 24/8 – 22/9 Prestate attenzione ai dettagli, valutate le situazioni che incontrate e con l’aiuto della vostra mente analitica, riscuoterete un buon successo. Il benessere fisico è buono, ma non è al massimo: siete pigri e stanchi, e questo non vi aiuta.

Cancro. 22/6 – 22/7 Affronterete questo lunedì con grande vigore e una bella carica. Vi sentirete in grado di risolvere ciò che in precedenza avevate ignorato. Per voi i guadagni sono solo in funzione di ciò che vi fa vivere bene. Comprate un salvadanaio.

Scorpione. 23/10 – 22/11

L’ambizione personale vi spinge a tentare di ottenere un ruolo di potere, consapevoli della vostra professionalità. Sarete appagati. Mangiare non per fame, ma per voracità o stress è la vostra tendenza. Limitate i fuoripasto.

Sagittario. 23/11 – 21/12

Non potrete contare su una persona a cui avete chiesto appoggio per risolvere una questione di lavoro, ma troverete da soli la soluzione. La parola data ha per voi un peso importante, per questo mantenete l’impegno preso, anche se vi pesa.

Capricorno. 22/12 – 20/1

Con i sestili della Luna e di Saturno, vi calerete ben concentrati nei vostri pensieri, desiderando meditare su argomenti seri e profondi. Sarete parsimoniosi e risparmiatori nonostante la buona salute dei vostri meritati guadagni.

Acquario. 21/1 – 19/2

Se il tempo a vostra disposizione è poco rispetto agli impegni, dovrete fare ordine e dare le priorità. Meglio fare un po’ meno, ma farlo bene. Sentirete l’esigenza di sfogare la stanchezza e lo stress con attività fisica, palestra o camminate.

Pesci. 20/2 – 20/3

Nettuno ha il domicilio nel vostro segno, e vi dona creatività artistica e fantasia, ma attenti a non uscire dalla realtà e dal presente. Avrete la fastidiosa sensazione di non essere compresi, a causa di difficoltà di comunicazione.