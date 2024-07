Oroscopo di oggi 16 luglio 2024 per tutti i segni zodiacali secondo Barbanera

Toro. 21/4 – 20/5 La Luna in opposizione a Urano e Marte vi farà sentire, come se l’impegno che mettete nelle vostre faccende sia del tutto inutile. Frenate! La prudenza posseduta vi fa essere inevitabilmente in ritardo nelle soluzioni del quotidiano.

Cancro. 22/6 – 22/7

Vi siete svegliati con il piede sbagliato? Niente paura, la giornata prenderà una piega diversa, se sarete disposti a non chiudervi a riccio. I vostri obiettivi verranno raggiunti a tempo debito: attivate pazienza, fiducia e perseveranza.

Leone. 23/7 – 23/8

Fascino e potere carismatico vi accompagnano in ogni occasione. Quando esprimete la vostra opinione, riuscite a convincere anche gli scettici. Riprendete con disciplina i vostri allenamenti, cercando di essere costanti, ma senza eccedere.

Vergine. 24/8 – 22/9

Se vi sentite oppressi da impegni inderogabili e non vedete la luce in fondo al tunnel, prendetevi un po’ di libertà e cambiate panorama. Novità divertenti in società tutte per voi, preparatevi a vivere serate con amici e in coppia.

Bilancia. 23/9 – 22/10

Un viaggio culturale vi sarà di grande aiuto per chiarire tematiche poco conosciute. Dovrete solamente mettere in ordine le informazioni. In pausa pranzo, evitate di mettervi seduti a mangiare, scegliete uno snack e una camminata.