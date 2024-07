Oroscopo di oggi 17 luglio 2024 per tutti i segni zodiacali secondo Barbanera

Bilancia. 23/9 – 22/10 Mercurio e Venere in sestile trionfano, intelligenza e fascino non mancano. Il primo si occupa di esaltare il buongusto, la seconda accarezza l’amore. Ecco a voi un bel mercoledì dedicato sì al lavoro, ma anche alle frivolezze e al tempo libero.

Vergine. 24/8 – 22/9 Non vi sentite soddisfatti di ciò che state facendo e questo è dovuto al perfezionismo che fa parte di voi. Andate avanti con decisione. Proponete a un amico o un’amica di fare attività sportiva insieme. Vi darà la giusta carica per agire.

Leone. 23/7 – 23/8 Avvertirete una grande propensione a creare qualche cosa di vostro. Avete necessità di liberare la fantasia, per dare corso a una buona idea. Cercate appoggio in una persona di fiducia, che potrebbe risolvere un problema burocratico.

Scorpione. 23/10 – 22/11

Verrete scelti da un amico o da un collega per valutare la validità di un nuovo progetto. Il vostro parere sarà ascoltato e di grande aiuto. Sembra proprio che la fortuna sia dalla vostra parte, tutto va bene, grazie anche alle vostre capacità.

Sagittario. 23/11 – 21/12

Ecco la Luna che entra nel vostro segno e crea un disegno promettente, in trigono con Venere. È tempo di tenerezza e di confessioni amorose. La grande fantasia e il desiderio di novità vi faranno sentire lontani, distratti e sconnessi dal presente.

Capricorno. 22/12 – 20/1

Troppo impegnati nelle attività da scrivania e calati nei vostri pensieri profondi, state dimenticando che il corpo ha bisogno delle sue cure. Con la mente concentrata sui doveri, siete giunti al momento di prendere una pausa di evasione.

Acquario. 21/1 – 19/2

L’aspetto della Luna in sestile a Plutone vi darà armonia ed equilibrio. Le vostre forze si rigenereranno anche in condizioni di stanchezza. Il potere di seduzione e magnetismo è nelle vostre mani: se il cuore chiama, siate pronti ad ascoltarlo.

Pesci. 20/2 – 20/3

Lo spazio intorno a voi sembra stringersi troppo per i vostri gusti, c’è bisogno allora di cambiare qualche cosa che da tempo non vi convince. Siate pazienti con voi stessi, accettando che non tutto possa andare sempre come vorreste.