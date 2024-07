Oroscopo per il Capricorno della settimana dal 15 al 21 luglio: ecco le previsioni di Artemide per Amore, Salute e Lavoro

Oroscopo per il Capricorno della prossima settimana dal 15 al 21 luglio: scopri le previsioni di Artemide per Amore, Salute e Lavoro. Previsione settimanale completa.

Capricorno

Questa settimana, il Capricorno potrà sfruttare al massimo la sua innata capacità di pianificare e organizzare. Sarà un periodo cruciale in cui dovrai prendere decisioni importanti che influenzeranno il tuo futuro. Dalla metà della settimana, le questioni finanziarie diventeranno preminenti e richiederanno tutta la tua attenzione. È fondamentale rimanere vigili e non abbassare mai la guardia. In ambito personale, il rapporto con il partner sarà armonioso, ma sarà necessario affrontare insieme alcune questioni serie.

Amore

In amore, il Capricorno vivrà una settimana di armonia e collaborazione. La comunicazione aperta con il partner sarà essenziale per discutere di questioni importanti e per approfondire argomenti che necessitano di maggiore attenzione. Se sei single, questo è un buon momento per riflettere su ciò che desideri realmente in una relazione e per prepararti a eventuali nuovi incontri. La chiarezza di intenti ti guiderà verso scelte più consapevoli e soddisfacenti.