Oroscopo di oggi 20 luglio 2024 per tutti i segni zodiacali secondo Barbanera

Oroscopo di oggi 20 luglio 2024: ecco cosa prevede Barbanera e come le posizioni e i movimenti dei corpi celesti rispetto alla Terra influiranno su tutti i segni.

Ariete. 21/3 – 20/4

Se siete davvero sicuri di ciò che state facendo, usate tutta la vostra determinazione, ma se vi sale l’incertezza, allora andateci cauti. Evitate eccessi alimentari per sentirvi più vitali, puntate a una settimana con frutta e verdura.

Toro. 21/4 – 20/5

Le capacità di pensiero e di azione non mancano, per questo avrete buone idee che, con il supporto di un consiglio, potrete realizzare. Corre veloce questo sabato, troppo rapido per tutto ciò che dovrete portare a termine. Affrettatevi!

Gemelli. 21/5 – 21/6

Stasera arriverà Marte nel vostro segno, e questo vi renderà ancora più seduttivi e affascinanti: sarete ammirati e stimati da amici e colleghi. Momento di svolte e cambiamenti, sentite la pressione di cose importanti da risolvere in breve.