Oroscopo di oggi 21 luglio 2024 per tutti i segni zodiacali secondo Barbanera

Oroscopo di oggi 21 luglio 2024: ecco cosa prevede Barbanera e come le posizioni e i movimenti dei corpi celesti rispetto alla Terra influiranno su tutti i segni. Oroscopo di oggi 21 luglio 2024 Ariete. 21/3 – 20/4 Con il Sole in Cancro, voi dell’Ariete vi sentirete in continua evoluzione e, anche se non tutto andrà per il verso giusto, saprete portare pazienza. La Luna piena promette sorprese piacevoli e conoscenze stimolanti, gli ostacoli scompariranno. Toro. 21/4 – 20/5 La Luna in trigono a Urano può significare per voi cambiamenti e a volte addirittura rivoluzioni, ma questo sarà un transito breve. Sarete stanchi di organizzare e di risolvere voi tutto per tutti, rallentate il passo e riposate un po’. Gemelli. 21/5 – 21/6 Atmosfera serena: liberi da pensieri gravosi, il vostro spirito allegro e comunicativo vi farà sentire la piacevolezza del clima estivo. A breve un incontro inaspettato vi porterà a riflettere sul valore dell’amicizia e dell’altruismo.

Cancro. 22/6 – 22/7 Sole in opposizione con la Luna: giornata intensa e forse difficile, ma importante ai fini della valutazione delle forze e del vostro potenziale. Controllare gli entusiasmi e i sentimenti è la parola d’ordine per provare a smussare gli angoli. Leone. 23/7 – 23/8 Il tempo scorrerà in maniera proficua, grazie a un’intuizione che avrete in mattinata. Le vostre idee un po’ folli sono indispensabili. Riceverete un invito per un evento a cui non siete sicuri di poter partecipare. Prendete tempo! Vergine. 24/8 – 22/9 Si parlerà bene di voi, del vostro impegno sul lavoro e del buon rapporto con le persone che vi circondano. Non date spazio alle insicurezze. Se nella notte avete fatto un brutto sogno o un incubo, apprezzate il bello di questa domenica. Bilancia. 23/9 – 22/10 Lanciatevi con sicurezza in una nuova idea che da tempo cullate nella mente. Avrete bisogno di un buon appoggio che non tarderà ad arrivare. La speranza che avete di realizzare un progetto in famiglia diverrà una realtà da condividere.