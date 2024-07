Oroscopo di oggi 25 luglio 2024 per tutti i segni zodiacali secondo Barbanera

Cancro. 22/6 – 22/7

La famiglia e gli amici stretti sono la vostra zona di conforto. Circondati dagli affetti più cari, sarete in grado di dare il meglio di voi. La giornata promette di essere proficua: sarete energici, allegri e collaborativi con i colleghi.

Leone. 23/7 – 23/8

Faticate a prendere il via in questo giovedì impegnativo, ma è proprio l’essere chiamati in causa che vi darà la giusta carica per scendere in pista. Le opportunità di far valere il vostro talento non mancano, non abbiate timore di esprimervi.

Vergine. 24/8 – 22/9

State aspettando la realizzazione di un progetto che avete messo in cantiere da molto. La partenza non sarà facile, ma tenete duro! Emozioni e soddisfazioni sentimentali: siete seducenti e, al tempo stesso, sapete essere amici.

Bilancia. 23/9 – 22/10

Ottimo clima per portare a termine i piani professionali. Vi assistono buonumore ed energia, il vostro spirito imprenditoriale è al massimo. Gli astri sono decisamente favorevoli, approfittatene, perché tutto quello che fate vi riesce bene.