Oroscopo di domani 29 luglio 2024 per tutti i segni zodiacali secondo Barbanera

Gli astri saranno gentili con voi, ma, troppo concentrati sul vostro ego, non vi accorgerete di chi ha bisogno impellente di un appoggio. La vostra salute è salda come l’aspetto, continuate a curare l’alimentazione e il movimento.

Ancora per oggi la Luna è con voi, vi rende caldi e rassicuranti, con il potere di trasmettere alle persone la forza che vi appartiene. Vi sentirete più fragili di come vi vedono gli altri, e questo potrebbe mettervi in discussione.

Ripescare una vecchia amicizia vi porterà a fare una profonda riflessione riguardo i rapporti umani, la crescita personale e i cambiamenti. Se non avete ancora incontrato l’anima gemella, è perché non vi sentite pronti per una relazione.

Una discussione in famiglia muterà il vostro umore e pensando di aver ragione, il vostro orgoglio vi manterrà fermi sulla vostra posizione. Una spesa improvvisa metterà in crisi i vostri progetti, ma troverete ben presto una soluzione.

I due corpi celesti di Mercurio e di Urano in sestile sembrerebbe che possano causare disarmonia, in realtà vi regaleranno sorprese positive. La pesantezza che provate nel dover risolvere le questioni odierne è solamente temporanea.

Scorpione. 23/10 – 22/11

L’impegno e la determinazione in tutto ciò che fate è molto potente, ma non date per scontato che possiate contare solo sulle vostre forze. In una discussione siate modesti, lasciando spazio anche agli altri per esprimere il loro parere.

Sagittario. 23/11 – 21/12

I trigoni del Sole e di Venere vi daranno una vibrazione positiva nelle dinamiche personali e sociali, sarete vincenti in amore e nelle amicizie. L’allineamento tra i pianeti vi darà l’energia solare, e l’armonia e la bellezza della dea dell’amore.

Capricorno. 22/12 – 20/1

Ascoltate il vostro corpo e fate scelte consapevoli per conservare l’equilibrio. L’attività fisica contribuirà al benessere e alla stabilità. Siate pazienti, propositivi e aperti al futuro, per affrontate le sfide con determinazione. Nuove chance.

Acquario. 21/1 – 19/2

Se amate contribuire a cause sociali e ambientali, divulgate il vostro pensiero innovativo. Nasceranno così idee creative e progressiste. L’amore sarà per voi un dare e avere, che sfocia in una complicità totale, ma non priva di libertà.

Pesci. 20/2 – 20/3

La parola aiuto per voi ha solo una risposta: disponibilità. Non negherete a un amico la vostra presenza, in un’occasione per lui importante. È in arrivo una buona notizia, e per voi sempre così positivi, sarà una ventata di aria fresca.