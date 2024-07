Oroscopo di domani 30 luglio 2024 per tutti i segni zodiacali secondo Barbanera

La Luna da ieri sera nel vostro segno vi dona estro e sensibilità. Grande desiderio di condividere i vostri pensieri con gli amici. La ventata di energia che sentite vi darà la carica necessaria per combattere le vostre incertezze.

Mantenete flessibilità e apertura mentale per affrontare eventuali cambiamenti. L’autostima sarà in aumento e attirerà le attenzioni altrui. Siate più fiduciosi e sicuri, sfruttando la vostra proficua creatività nell’ambito professionale.

Chiuderete il mese in bellezza. La soddisfazione di non aver tralasciato cose importanti che credevate irrisolvibili vi farà sentire appagati. Una discussione accesa causerà malessere e orgoglio ferito. Cercate una buona distrazione.

Oroscopo di domani 30 luglio 2024: ecco cosa prevede Barbanera e come le posizioni e i movimenti dei corpi celesti rispetto alla Terra influiranno su tutti i segni.

Il successo che state raccogliendo e che lusinga il vostro ego non dovrà far perdere quel grado di umiltà e saggezza che vi appartiene. Una persona che non vedete da tempo si farà viva, facendo emergere vecchi ricordi e nuove realtà.

Non vi manca l’abilità di gestire una conversazione con più persone, vi sentite dei buoni moderatori e riceverete complimenti e rassicurazioni. Mettete in ordine i pensieri: galoppano in testa rischiando di mettere in discussione le certezze.

Il Sole e la Luna valorizzano la vostra identità e la voglia di emergere, ma non basta, perché Venere aggiungerà fascino e attrazione. I racconti e le confidenze di chi vi è caro vi coinvolgeranno, ma saprete mantenere il segreto.

Se l’atteggiamento di un collega non vi sembrerà sincero, con l’intenzione di confondervi le idee, andate a fondo della questione con forza. Un progetto o un programma che cullate nella mente troveranno il tempo giusto per essere realizzati.

Scorpione. 23/10 – 22/11

Il bilancio di tutto ciò che non vi piace vi condurrà a vedere il futuro con occhi diversi. Avrete voglia di consolidare la vostra posizione. Vi sentirete annoiati e svogliati, in cerca di una spinta per uscire dagli schemi e dalla monotonia.

Sagittario. 23/11 – 21/12

Siete arrivati alla fine di luglio con le forze quasi esaurite, ma soddisfatti dei risultati ottenuti. Ora la mente può viaggiare senza preoccupazioni. La posizione economica è risalita e potete permettervi qualche libertà in onore dell’estate.

Capricorno. 22/12 – 20/1

Nel campo delle relazioni, comunicate apertamente e con sincerità, eviterete malintesi. La vostra autenticità è la chiave per rapporti profondi. Un equilibrio tra lavoro e vita personale vi donerà armonia: coltivate la felicità quotidiana.

Acquario. 21/1 – 19/2

La Luna in trigono a Plutone favorisce trasformazioni positive. Questo transito sarà per voi l’occasione giusta per sfruttare le opportunità. Un amico vi farà una proposta interessante. Pensateci con positività e un pizzico di senso critico.ù

Pesci. 20/2 – 20/3

Non sarà una giornata facile quella odierna: troppi impegni e qualche difficoltà altereranno l’umore modificando anche ciò che era in programma. Un affare si profila all’orizzonte: lo considererete pure se non rispecchia le vostre preferenze.