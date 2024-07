Oroscopo di oggi 31 luglio 2024 per tutti i segni zodiacali secondo Barbanera

Le aspettative di chi vi circonda si riveleranno molto stressanti. Dosate bene la vostra generosità, per non varcare la soglia dell’esagerazione. Prendetevi cura della vostra salute fisica e mentale, praticando attività rilassanti e ludiche.

Luglio se ne va lasciandovi in bocca una bella sensazione di vitalità. Il raggiungimento degli obiettivi sperati vi darà tanta carica personale. Il vostro cuore è come una farfalla che svolazza da un fiore all’altro, ma sa bene dove posarsi.

Cancro. 22/6 – 22/7

La convinzione che intorno a voi tutto vada storto è il frutto di una stanchezza profonda che vi reca pigrizia e poca concentrazione. Nel pomeriggio sarete di ottimo umore, pronti a prendere l’iniziativa per organizzare una cena.

Leone. 23/7 – 23/8

Grande carica energica in questo mercoledì di fine luglio. Vi sentite forti come dei veri “Leoni”, pronti ad affrontare l’ondata di impegni. Le stelle sono complici di un sentimento che sta crescendo e vale la pena di essere alimentato.

Vergine. 24/8 – 22/9

L’estrema disponibilità verso gli altri vi spinge a vivere in maniera troppo logorante. Rallentate il passo per riportare il giusto equilibrio. Se non vi siete stranamente ancora organizzati per le ferie, approfittate di una buona occasione.

Bilancia. 23/9 – 22/10

Con il Sole e Venere in sestile, godrete di un’atmosfera di condivisione e serenità verso tutto e tutti, e darete un valore alle vostre relazioni. Avvertirete una piacevole sensazione di benessere e se avete situazioni da appianare, agite subito.