Oroscopo di oggi 1 agosto 2024 per tutti i segni zodiacali secondo Barbanera

Oroscopo di oggi 1 agosto 2024: ecco cosa prevede Barbanera e come le posizioni e i movimenti dei corpi celesti rispetto alla Terra influiranno su tutti i segni. Oroscopo di oggi 1 agosto 2024 Ariete. 21/3 – 20/4 Risultati inconsistenti per quei progetti che invece richiedono concretezza: purtroppo oggi la Luna in Cancro non depone a vostro favore. Le difficoltà organizzative giocano un ruolo decisivo: riuscite a cavarvela, ma con un po’ di affanno. Toro. 21/4 – 20/5 La Luna in Cancro è un buon alleato per svolgere mansioni domestiche, sbrigare impegni, viaggiare. Entourage collaborativo, tutto procede con ordine. Qualche nuvola nelle relazioni verrà soffiata via dalla vostra dolcezza e da una serata spensierata. Gemelli. 21/5 – 21/6 Avete più volte accusato il partner di non badare ai vostri bisogni, ma oggi i segnali che riceverete sono convincenti e lasciano ben sperare. Prendere in considerazione le idee dei collaboratori favorisce l’armonia all’interno del vostro ambiente.

Cancro. 22/6 – 22/7 Con la Luna in congiunzione, la sensibilità si esalta: sarà più facile porre rimedio a una questione spinosa, affidandovi in toto alle vostre intuizioni. Dovrete valutare alcune proposte che comportano cambiamenti: il successo futuro richiede coraggio. Leone. 23/7 – 23/8 Venere vi fa l’occhiolino: qualcuno sembra indifferente al vostro fascino, ma in realtà non vede l’ora che voi facciate il primo passo. Maggiore premura nella coppia evita gran parte dei malumori. Provate a condividere qualche attività. Vergine. 24/8 – 22/9 Se siete scivolati nella tristezza per una rottura sentimentale o un problema di lavoro, cercate riparo in famiglia, troverete ciò che vi serve. Un occhio clinico sulla gestione delle spese potrebbe darvi l’idea giusta per migliorare il bilancio. Bilancia. 23/9 – 22/10 Un banalissimo imprevisto non dovrebbe incidere più di tanto, a maggior ragione, se potete contare su una presenza affettuosa e sorridente. È il momento di soppesare aspettative, propositi e intenzioni, e di farlo con la massima sincerità.