Oroscopo di domani 3 agosto 2024 per tutti i segni zodiacali secondo Barbanera

Oroscopo di domani 3 agosto 2024: ecco cosa prevede Barbanera e come le posizioni e i movimenti dei corpi celesti rispetto alla Terra influiranno su tutti i segni. Oroscopo di domani 3 agosto 2024 Ariete. 21/3 – 20/4 La Luna lascia affiorare il vostro animo sognatore. Recuperate il filo di un discorso, e in famiglia ritroverete il clima avvolgente che vi piace. A parte una certa carenza organizzativa che a conti fatti vi mette in affanno, bene o male ve la cavate. Toro. 21/4 – 20/5 Influssi positivi, sia per il lavoro sia per le amicizie. È necessario dare ascolto ai consigli di qualcuno che in passato vi ha saputo sostenere. Riflettete e scegliete l’ambito che vi sembra prioritario, per un’azione mirata e decisa favorita dalla Luna. Gemelli. 21/5 – 21/6 In amore un segno convincente da parte di un partner finora poco attento ai vostri bisogni. Emerge un sentimento rimasto a lungo nascosto. Una maggiore considerazione per le idee dei collaboratori favorisce un’intesa più solida ed efficace.

Cancro. 22/6 – 22/7 Un tocco di buona sorte vi mette al riparo dagli imprevisti e regala qualche entrata extra. Gli amici vi dimostreranno quanto tengono a voi. Perdonare e dimenticare è sempre la scelta migliore, crogiolarsi in ricordi tormentosi non ha senso. Leone. 23/7 – 23/8 La stima e la fiducia della famiglia vi accompagnano quale che sia la vostra direzione. Le persone care dimostrano di avere a cuore il vostro bene. Una presenza più attiva e premurosa nella coppia evita gran parte dei contrasti e molti malumori. Vergine. 24/8 – 22/9 La giornata non si limita a darvi una mano nelle faccende domestiche facendo filare tutto liscio, ma vi fa dono anche di un radioso sorriso. Ottime notizie per quanto riguarda affari, imprese e contatti. Non eccedete nelle spese. Attendete fiduciosi. Bilancia. 23/9 – 22/10 Piccole noie o banali imprevisti non dovrebbero avere la forza di demotivarvi, tanto più che avete accanto una presenza affettuosa e allegra. È il momento di fare i conti con aspettative, propositi e intenzioni. Se possibile con la massima sincerità.