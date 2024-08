Oroscopo di domani 4 agosto 2024 per tutti i segni zodiacali secondo Barbanera

Oroscopo di domani 4 agosto 2024: ecco cosa prevede Barbanera e come le posizioni e i movimenti dei corpi celesti rispetto alla Terra influiranno su tutti i segni. Oroscopo di domani 4 agosto 2024 Ariete. 21/3 – 20/4 La Luna e Giove in sestile scendono in campo per darvi manforte nel realizzare un desiderio. Entusiasmo e vitalità, tipici dell’elemento Fuoco... Giornata ideale per divertirvi, rinsaldare il rapporto, rappacificarvi con soci e colleghi dopo una discussione. Toro. 21/4 – 20/5 Procedete con passo sicuro e senza fretta. Il terreno è insidioso, basta un niente per cadere nella trappola del successo facile, ma ingannevole. Se c’è in gioco il prestigio professionale o la stabilità affettiva, la consueta calma potrebbe venire meno. Gemelli. 21/5 – 21/6 Single dichiarati? Mai dire mai, soprattutto quando, come oggi, gli astri propiziano incontri fatidici e disseminano esche sul vostro cammino. Siete in vena di generosità, e la voglia di spendere per il gusto di farlo è fortissima. Come resistere?

Cancro. 22/6 – 22/7 Studiate una strategia di azione: se vi muoverete con decisione, riuscirete a superare le difficoltà e a onorare i vostri impegni con efficacia. Tenete gli occhi aperti guardando con disincanto la realtà. In ciò che vi circonda troverete le risposte. Leone. 23/7 – 23/8 A vostro favore giocano la Luna e Giove, i quali vi forniscono volontà e ottimismo per gestire le eventuali diatribe e le ribellioni familiari. Recuperando il vostro equilibrio, avanzerete con passo sicuro. In società avete i numeri per farvi notare. Vergine. 24/8 – 22/9 Il buonsenso e l’intelligenza non vi mancano, e gli ostacoli, seppure ardui, vanno affrontati con decisione e con un bel sorriso. Ce la potete fare! Con efficienza e senso pratico, saprete fronteggiare abilmente qualche imprevisto. Che soddisfazione! Bilancia. 23/9 – 22/10 La Luna in Leone è un toccasana per le amicizie. Brevi viaggi e gite prendono una piega tenera con un vecchio amico rincontrato da poco. In gruppo ritrovate il buonumore, recuperate sicurezza nel vostro fascino e risalite a grandi passi la china.