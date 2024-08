Oroscopo di domani 6 agosto 2024 per tutti i segni zodiacali secondo Barbanera

Cancro. 22/6 – 22/7

La Luna è in sestile: potreste trovarvi ad affrontare un lavoro straordinario e non previsto, ma dal quale potreste trarre delle preziose rivincite. Un problema familiare va affrontato concentrandovi: se avete la testa occupata, meglio rimandare.

Leone. 23/7 – 23/8

La carica per darvi da fare non si trova, forse per mancanza di motivazioni o per quell’aria di vacanze che ancora aleggia su tutto l’ambiente. Il passato amoroso è una zavorra che mette un freno ai desideri: liberatevi dei pesi inutili, se potete.

Vergine. 24/8 – 22/9

La Luna entra nel vostro cielo: l’ideale per guadagnarvi la stima di chi vi circonda, per inoltrare proposte e ricevere la giusta attenzione. Messi in subbuglio da una spesa non preventivata, provate a recuperare con attenzione e strategia.

Bilancia. 23/9 – 22/10

Oggi avete i numeri per vincere qualcosa, che sia al gioco o in una piccola sfida con gli amici, a condizione che l’obiettivo sia realistico. Il morale è discreto. Riuscirete ad essere spontanei e a non lasciare troppo spazio ai soliti dubbi.