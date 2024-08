Oroscopo di oggi 7 agosto 2024 per tutti i segni zodiacali secondo Barbanera

Momento ideale per concedervi una pausa da tutte le attività, sia fisiche sia mentali. Il contatto con la natura, lo sport all’aria aperta vi gioveranno. Chi cerca un’occupazione dovrà pazientare ancora. Le occasioni che si presenteranno potrebbero deludervi.

Se c’è una matassa da sbrogliare, la Luna in Vergine oggi sarà il miglior viatico che riusciate a immaginare. Una voce interiore vi guiderà. I piccoli malesseri hanno spesso una base psicosomatica: adesso che lo sapete, fateli sparire subito.

L’opposizione ostinata di un parente riguardo una quesitone di eredità è l’occasione per mettere alla prova la vostra pazienza e il self-control. Focalizzate l’attenzione sulla linea del traguardo, e prendete le decisioni prontamente senza rinviare.

Oroscopo di oggi 7 agosto 2024: ecco cosa prevede Barbanera e come le posizioni e i movimenti dei corpi celesti rispetto alla Terra influiranno su tutti i segni.

Le nuove circostanze che riguardano la professione fungono da stimolo per sperimentare una modalità d’azione più coraggiosa. Osare si può. Aiutatevi ascoltando i segnali che vengono dal corpo: non sovraccaricatevi di pesi, usate la testa!

Rampanti negli affari, spadroneggiate in quelle attività dove è richiesta affidabilità. Il successo per voi non è solo un fattore economico. La Luna e i suoi aspetti vi pongono al riparo dalle azioni che comportano rischi. La prudenza vi è naturale.

Se l’umore somiglia al ponte di una nave con le sue oscillazioni, la colpa non è degli altri, anche se vi piacerebbe scaricare le responsabilità. Con efficienza e rapidità, vi impegnerete nel sistemare, razionalizzare e fare spazio per il futuro.

Scorpione. 23/10 – 22/11

Siate accorti con le spese e non prestate denaro, se non avete la garanzia che vi verrà restituito. Si può dire di “no” anche a un amico. Può essere arrivato il momento per risolvere un’annosa questione, e riceverne belle soddisfazioni.

Sagittario. 23/11 – 21/12

Peggio di così è difficile, con la Luna in Vergine opposta a Saturno nei Pesci: pazienza, non sarà una giornata storta a cambiare i vostri piani. Rifiutate un invito o una proposta, se non avete voglia di andare: fate solo ciò di cui avete necessità.

Capricorno. 22/12 – 20/1

Con il bacio della Luna in Vergine, avrete dimestichezza con qualsiasi mansione vi venga assegnata. Non manca la fortuna, al gioco e in amore. Preparatevi ad assumervi delle responsabilità: se ve lo richiedono, è perché, di certo, si fidano di voi.

Acquario. 21/1 – 19/2

In questo periodo il lavoro vi reclama: se vorrete dedicarvici, avrete in cambio soddisfazioni che vi ricompenseranno delle fatiche compiute. Forse permane ancora una traccia di malumore, qualche preoccupazione, ma il cielo annuncia schiarite.

Pesci. 20/2 – 20/3

Nuove iniziative aspettano solo il varo ufficiale, ma se non vi sentite del tutto sicuri, continuate a controllarne con calma ogni dettaglio. Risentite delle malinconie del partner: sono segnali che vi manda per invitarvi a rompere la routine.