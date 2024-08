Oroscopo di oggi 8 agosto 2024 per tutti i segni zodiacali secondo Barbanera

Oroscopo di oggi 8 agosto 2024: ecco cosa prevede Barbanera e come le posizioni e i movimenti dei corpi celesti rispetto alla Terra influiranno su tutti i segni. Oroscopo di oggi 8 agosto 2024 Ariete. 21/3 – 20/4 La vostra storia d’amore si destreggia fra alti e bassi? Con la Luna in Bilancia, i pensieri imboccano una strada a ritroso che può fare chiarezza. Tensioni che si generano al semplice contatto. Segno che state pretendendo troppo da voi e dagli altri. Toro. 21/4 – 20/5 Una giornata di agosto è il set giusto per mettere in scena una commedia piacevole, disinvolta e spigliata, con gli amici come attori protagonisti. La certezza di attrarre chi vi piace crea un circolo virtuoso di sguardi fiammeggianti e ammiccamenti. Gemelli. 21/5 – 21/6 La frenesia dei giorni scorsi sparisce con l’arrivo della Luna in Bilancia: recuperato il controllo dei nervi, con animo lieto festeggiate. Non è il caso di cercare il pelo nell’uovo: se qualcuno vi contesta e non vi apprezza, passate oltre!

Cancro. 22/6 – 22/7 Gli effetti della Bianca Signora in Bilancia si rivelano soltanto leggere increspature dell’umore, gocce nel mare placido in cui ora navigate. Giovedì da gestire evitando di strafare: in famiglia meglio assumere un atteggiamento conciliante. Leone. 23/7 – 23/8 La voglia di fare non è molta. Questa giornata di piena estate vivetela così: scoprirete che è bello starsene senza programmi né progetti né orari. La situazione sta maturando con il passaggio ora, ma non è ancora il momento di tirare le somme. Vergine. 24/8 – 22/9 Fra gli annunci odierni troverete ciò che vi serve: amore, amicizia, acquisti. Scegliete una persona fidata e trascinatela con voi, sarà divertente. L’ironia vi salverà da una gaffe: poi, in silenzio, vi rimprovererete per quella lingua così lunga. Bilancia. 23/9 – 22/10 La Luna nel segno consiglia di accettare serenamente il confronto. Irrigidirvi sulle vostre opinioni, per quanto ponderate, non vi fa onore. Il settore più in luce è quello lavorativo, dove sono in corso delle trattative che promettono molto bene.