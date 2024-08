Oroscopo di oggi 10 agosto 2024 per tutti i segni zodiacali secondo Barbanera

Oroscopo di domani 10 agosto 2024: ecco cosa prevede Barbanera e come le posizioni e i movimenti dei corpi celesti rispetto alla Terra influiranno su tutti i segni. Oroscopo di domani 10 agosto 2024 Ariete. 21/3 – 20/4 Luna stimolante in Bilancia, con tante incombenze da portare a termine e un’energia costruttiva. Impegnatevi e i risultati vi daranno ragione. Delle critiche altrui non vi curate, avete abbastanza fiducia in voi stessi da cavalcare l’onda senza timore. Toro. 21/4 – 20/5 Compiti odierni: lavorare di buona lena per impostare tutti gli impegni di routine, e portare così a termine una trattativa con esito soddisfacente. Abbandonatevi alle effusioni degli espansivi amici quattrozampe, che vivono l’attimo senza farsi domande. Gemelli. 21/5 – 21/6 La Luna sarà vostra complice per tutto il giorno. Attivatevi, poiché le circostanze ve lo consentono: testa e cuore procedono nella medesima direzione. Pappa e ciccia con il partner, presenti con i figli, massimo accordo con i colleghi. Godetevela tutta!

Cancro. 22/6 – 22/7 La Luna in Bilancia è storta, ma la presenza di Mercurio in Vergine vi fornisce un valido supporto per ciò che concerne le amicizie e una spiccata lucidità. Diverbi con i parenti? Chiudervi non serve a niente, se non a esasperare le situazioni. Parlatene! Leone. 23/7 – 23/8 Le relazioni sociali sono buone, caratterizzate da disponibilità e comunicativa. Molti stringono alleanze professionali, altri delle nuove amicizie. Piacere a voi stessi scatena un effetto a cascata: gli altri vi trovano simpatici, affascinanti e irresistibili. Vergine. 24/8 – 22/9 Niente male il trend sotto il profilo finanziario, potete esserne soddisfatti, anche se oggi per un soffio non avete beccato un’offerta speciale. Nelle attività di routine, dietro la scrivania siete unici e imbattibili, qualcuno vi osserva con stima. Bilancia. 23/9 – 22/10 Luna tranquilla sulla vostra testa, garante di un sabato piacevole coronato dallo shopping, senza però stressare ulteriormente la carta di credito. Con gli amici siete affabili, con le nuove conoscenze attraenti. Svagatevi, l’umore ne guadagnerà.