Oroscopo di oggi 11 agosto 2024 per tutti i segni zodiacali secondo Barbanera

Oroscopo di oggi 11 agosto 2024: ecco cosa prevede Barbanera e come le posizioni e i movimenti dei corpi celesti rispetto alla Terra influiranno su tutti i segni. Oroscopo di oggi 11 agosto 2024 Ariete. 21/3 – 20/4 La fine della settimana vi trova in panciolle, forse con qualche pensiero in testa, ma sono nuvole passeggere da contemplare e lasciar andare. Parole convincenti, seguite da fatti concreti. La strategia ideale qualunque sia la questione che vi sta a cuore. Toro. 21/4 – 20/5 Cercate di non dare troppo peso ai contrasti con il partner, generati dalla Luna in Scorpione. Forse basterà un sincero dialogo per farli svanire. La gelosia si insinua nella coppia e invita a riflettere: avete le prove dei vostri sospetti o è solo fantasia? Gemelli. 21/5 – 21/6 Gli amici instaurano intorno a voi un clima sereno, ma comunque efficiente. Comunicativa in risalita che permette di rinsaldare qualche rapporto. Con straordinario sangue freddo, riuscirete a tamponare una faccenda che si stava facendo scabrosa.

Cancro. 22/6 – 22/7 Le relazioni d’amore sono confuse, ma l’ingresso della Luna in Scorpione vi mostra uno spiraglio: il primo passo per uscire fuori dalla nebbia. Potrete dimostrare la vostra serietà, facendovi notare da una persona “importante” che vi darà il suo plauso. Leone. 23/7 – 23/8 La voglia di lasciarvi trascinare dal fiume delle emozioni è tanta. A trattenervi c’è solo la paura di mettervi in ridicolo con scelte avventate. Controllate con cura che su quell’affare non ci siano ombre date da situazioni pendenti poco chiare. Vergine. 24/8 – 22/9 Le energie sono poche, ma la pausa dal lavoro si rivela un toccasana. Gratificatevi con qualche premio, una gita al mare o in montagna. Delegate o rimandate gli impegni che vi stancano e focalizzatevi su qualcosa di nuovo, senza timore di esplorare. Bilancia. 23/9 – 22/10 È una giornata serena, senza strepiti né motivi per cui allertarvi. Per quelli che tornano o partono per le ferie, sarà piacevole rivedere luoghi e persone. La sfera affettiva è in subbuglio, ma la cosa vi stuzzica: tenerezze e coccole non devono mai mancare.