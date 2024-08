Oroscopo di oggi 12 agosto 2024 per tutti i segni zodiacali secondo Barbanera

Oroscopo di oggi 12 agosto 2024: ecco cosa prevede Barbanera e come le posizioni e i movimenti dei corpi celesti rispetto alla Terra influiranno su tutti i segni.

Oroscopo di oggi 12 agosto 2024

Ariete. 21/3 – 20/4

Qualcuno accende i riflettori e li punta sulle vostre finanze: non è un’ispezione, ma poco ci manca, fareste bene a giustificare certe spese. Riguardo agli obiettivi prefissati, la giornata non centra il bersaglio, qualcosa rimane in sospeso.

Toro. 21/4 – 20/5

Qualche rallentamento sul fronte professionale è in grado di mettere in circolo un’ansia incontrollabile: siate razionali, non è successo nulla. Qualcuno richiede trasparenza e delle rassicurazioni: non potete nascondere la testa sotto la sabbia!

Gemelli. 21/5 – 21/6

Un lunedì energico, frizzante. Predisponetevi a fare dei cambiamenti, anche in itinere: ciò che davate per scontato non è detto che lo sia. Reagirete con parole troppo dure durante una discussione. Ve ne accorgerete in fretta: chiedete scusa!

Cancro. 22/6 – 22/7