Oroscopo di oggi 13 agosto 2024 per tutti i segni zodiacali secondo Barbanera

Oroscopo di oggi 13 agosto 2024: ecco cosa prevede Barbanera e come le posizioni e i movimenti dei corpi celesti rispetto alla Terra influiranno su tutti i segni. Oroscopo di oggi 13 agosto 2024 Ariete. 21/3 – 20/4 Ciò che avete seminato sta iniziando a far capolino dal terreno: grazie alla Luna in Sagittario, recupererete autostima e fiducia in voi stessi. In questo periodo l’amore vi sostiene: non lasciate alla quotidianità il potere di sottrarvi forze preziose. Toro. 21/4 – 20/5 La situazione astrale oggi vi restituisce un briciolo di leggerezza, dopo giorni passati a soppesare ogni parola: cogliete al volo l’occasione. Una videochiamata con un amico che vive all’estero sarà un modo per essere vicini come in passato. Gemelli. 21/5 – 21/6 Le nuove disposizioni lavorative vi impegnano parecchio, ma a voi piacciono le sfide e in fondo anche i cambiamenti. Fase faticosa, ma vincente. Con calma e pazienza, verranno meno tutti gli ostacoli pratici. Finalmente avrete campo libero per voi.

Cancro. 22/6 – 22/7 Un influsso lunare che non vi sostiene, ma neanche vi ostacola. Il risultato è un martedì da manuale, se vi trovate al lavoro: incombenze da sbrigare. Non c’è nulla di appassionante o di stimolante, nel dover sbrogliare matasse ingarbugliate da altri. Leone. 23/7 – 23/8 La vedete quella luce sopra di voi? È il Sole, ormai ben accomodato nel vostro cielo. Riuscirete a concretizzare diverse idee e a ottenere dei riscontri. Una nuova amicizia potrebbe darvi qualcosa di più, diventando presto un amore tutto da inventare. Vergine. 24/8 – 22/9 Scoprire che chi frequentate ha i vostri stessi interessi, o è disponibile a condividerne di nuovi, è un grande incentivo per l’entusiasmo. Potreste concedervi un breve viaggio di approfondimento e di conoscenza, che si rivelerà fruttuoso. Bilancia. 23/9 – 22/10 La Luna in Sagittario e Plutone, legati da un sestile felicemente realizzativo, è quanto di meglio potete desiderare per godervi una vacanza. La cassetta degli attrezzi contiene doti di manualità e destrezza per riparare ogni tipo di aggeggio.