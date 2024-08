Oroscopo di oggi 16 agosto 2024 per tutti i segni zodiacali secondo Barbanera

Oroscopo di oggi 16 agosto 2024: ecco cosa prevede Barbanera e come le posizioni e i movimenti dei corpi celesti rispetto alla Terra influiranno su tutti i segni.

Oroscopo di oggi 16 agosto 2024

Ariete. 21/3 – 20/4

Non ce la fate proprio a dare risposte precise e rassicuranti in amore: mentre aspettate di fare chiarezza, forse è meglio tenervi un po’ in disparte. Le emozioni oggi passano in secondo piano, sbiadite dalla Luna in Capricorno: concentratevi sul lavoro.

Toro. 21/4 – 20/5

Se la vita fosse alta finanza, si direbbe che le vostre azioni stiano per schizzare piuttosto in alto: è il caso di crederci e di investire solo su di voi. I presupposti per uno scatto in avanti ci sono tutti, e a voi non resta che cogliere la palla al balzo.

Gemelli. 21/5 – 21/6

Con l’impegno e la determinazione, state gettando le basi per un sistema stabile e soddisfacente. La fortuna aiuta gli audaci, e voi lo siete. L’appoggio di un amico sincero vi consente di rinforzare il senso critico e correggere eventuali errori.