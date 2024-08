Oroscopo di oggi 17 agosto 2024 per tutti i segni zodiacali secondo Barbanera

Oroscopo di oggi 17 agosto 2024: ecco cosa prevede Barbanera e come le posizioni e i movimenti dei corpi celesti rispetto alla Terra influiranno su tutti i segni.

Oroscopo di oggi 17 agosto 2024

Ariete. 21/3 – 20/4

È una buona giornata per incontrare gli amici, per mettere la vostra sensibilità al servizio degli altri, per impegnarvi in un’azione concreta. L’autonomia che rivendicate per voi stessi è un diritto anche per il partner: una questione di equità.

Toro. 21/4 – 20/5

L’impronta concreta ed efficace della Luna in Capricorno trova immediati riscontri positivi. Partite con quel progetto a cui tenete davvero molto. Un pizzico di umiltà non guasta, specie se aiuta a imparare dagli errori per fare sempre di meglio.

Gemelli. 21/5 – 21/6

Il traffico della tangenziale, i discorsi ripetuti all’infinito di un collega, le rivendicazioni di un parente: scappate a gambe levate da tutto e tutti. Nel comunicare cercate di mettere ciò che siete: non solo nella scelta delle parole, anche nei gesti.