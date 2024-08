Oroscopo di domani 19 agosto 2024 per tutti i segni zodiacali secondo Barbanera

Oroscopo di domani 19 agosto 2024: ecco cosa prevede Barbanera e come le posizioni e i movimenti dei corpi celesti rispetto alla Terra influiranno su tutti i segni. Oroscopo di domani 19 agosto 2024 Ariete. 21/3 – 20/4 Il periodo è delicato per quanto concerne la gestione del rapporto con il partner o la famiglia. Non fasciatevi la testa prima di esservela rotta. Utilizzate la cordialità e la gentilezza, mettendo da parte l’irruenza tipica delle vostre giornate no. Toro. 21/4 – 20/5 Ponete attenzione alle persone che vi circondano, e se scoprite che qualcuno cerca di approfittarsi della vostra fiducia, fategliela pagare. Mantenete gli occhi ben aperti e se le circostanze lo richiedono, non abbiate paura di dire di no. Gemelli. 21/5 – 21/6 Grazie alla Luna in Acquario, avete una mente brillante e pronta a rispondere, tanto da trovare soluzioni innovative a qualsiasi problema. Approfittate della vostra intelligenza e della vivacità dello spirito, battete il ferro finché è caldo.

Cancro. 22/6 – 22/7 Capita di essere un po’ giù di giri, ma non è il caso di farne un dramma: figli o genitori annusano la tristezza e cercano di starvi accanto. Avere il supporto di coloro a cui volete bene ha un potere miracoloso e vi fa sentire subito meglio. Leone. 23/7 – 23/8 È arrivato il momento di concentrarvi sulla vostra carriera. Potrebbe esserci un’opportunità di lavoro interessante che porterà grandi benefici. Non esitate a buttarvi e a esplorare nuovi orizzonti, il vostro carattere vi impedisce di essere timidi. Vergine. 24/8 – 22/9 Un piccolo acciacco si ripresenta e vi convince a non sottovalutarlo: d’altronde, quando non siete al cento per cento, non siete voi stessi. Comunicate, e ascoltate il partner e le sue esigenze. Se possibile, fate attività divertenti insieme. Bilancia. 23/9 – 22/10 Sviluppate le vostre competenze, siate proattivi, chiedete feedback, imparate dagli errori. L’importante è mantenere una buona etica professionale. Di fronte all’ansia per un esame o un colloquio, tirate fuori il coraggio: siete preparati, andrà tutto bene.