Oroscopo di oggi 18 agosto 2024 per tutti i segni zodiacali secondo Barbanera

Potreste incappare in qualche situazione impegnativa, ma scoraggiarvi non serve a nulla. Ve la caverete con la vostra organizzazione mentale. Concentratevi sui vostri obiettivi e non lasciate che le distrazioni vi distolgano dalla strada indicata.

Certi giorni siete preda dell’emotività, tuttavia dovreste cercate di affrontare questi sentimenti in maniera positiva e con fiducia in voi stessi. Parlate con coloro ai quali volete bene o trovate un supporto in un professionista, se è necessario.

Scorpione. 23/10 – 22/11

I problemi di oggi sembrano montagne. A una cena con degli amici o parenti, mantenete il più possibile la serenità. Il nervosismo non porta a nulla di buono. Approfittate della vostra intelligenza e della vostra forza interiore per mettere al sicuro i risultati.

Sagittario. 23/11 – 21/12

La frustrazione per un progetto che non sta procedendo come previsto si fa sentire, ma avete risorse e un amico speciale per risollevarvi il morale. Scegliete la via semplice: non abbiate paura di chiedere consigli alle persone esperte in materia.

Capricorno. 22/12 – 20/1

Il vostro lavoro necessita di un investimento in termini di fatica e di sentimenti, però gli sforzi saranno ampiamente ricompensati a stretto giro. Un elogio fatto da un personaggio che stimate vi farà sentire molto soddisfatti e pronti a ripartire.

Acquario. 21/1 – 19/2

La Luna è entrata nel vostro cielo. Pieni di carica e di forza decisionale, potete sfruttare queste potenzialità per aggirare eventuali imprevisti. Ponetevi l’obbligo di trascorrere del tempo con il partner e la famiglia: non tutto può aspettare.

Pesci. 20/2 – 20/3

Un secondo di smarrimento: una notizia sui social, un messaggio in chat o una telefonata inaspettata potrebbero scatenare una bella confusione. Se serve, domandate a qualcuno di fiducia e prendetevi tutto il tempo che occorre per ricalibrarvi.