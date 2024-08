Oroscopo di oggi 24 agosto 2024 per tutti i segni zodiacali secondo Barbanera

Con un amico o un collega che si schierano dalla vostra parte, le questioni che sembravano dover essere le più amare diventano zucchero puro. Armonia e serenità quanto basta: come in ogni ricetta, è la mano dello chef a dosare sapientemente.

Complice il quadrato Luna-Plutone, guardate in faccia la realtà: con il Sole dalla vostra parte, tutto ciò che non vi “garba” si può modificare. I rapporti familiari sono incrinati dal malumore? Ci può stare, ma cercate di calibrare il tono delle parole.

Nell’attività avete fra le mani un jolly, potendo contare su collaboratori fidati: quanto basta per mettere a segno gli obiettivi a cui aspirate. Se nel lavoro e nello sport non avete di che temere, per gli affari di cuore meglio essere guardinghi.

Cancro. 22/6 – 22/7

Il solo modo per uscire da questa situazione è l’analisi: mettete da parte la fantasia e armatevi di coraggio, serve aderenza alla realtà. Voglia di novità nella professione: se per il momento siete in vacanza, fate progetti per la ripresa.

Leone. 23/7 – 23/8

Sotto scacco della Luna, nascondete i vostri sentimenti dietro una facciata d’indifferenza. Qualcuno vi invita a gettare via la maschera! Voglia di novità e bisogno di stabilità: una continua altalena di umori senza soluzione di continuità.

Vergine. 24/8 – 22/9

Brillante momento per la vita affettiva, con succose novità per quanto riguarda il cuore: un nuovo amore o un’antica intesa che prende il volo. Nell’ambito familiare trovate un progetto comune su cui costruire basi solide per il vostro futuro.

Bilancia. 23/9 – 22/10

Con un complice, ogni avventura è più semplice e più avvincente. Si prospetta una giornata costruttiva in particolare per quanto concerne la carriera. Per quelli in attesa di notizie importanti riguardanti la casa o l’attività, in arrivo risposte positive.