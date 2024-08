Oroscopo di oggi 25 agosto 2024 per tutti i segni zodiacali secondo Barbanera

Oroscopo di oggi 25 agosto 2024: ecco cosa prevede Barbanera e come le posizioni e i movimenti dei corpi celesti rispetto alla Terra influiranno su tutti i segni. Oroscopo di oggi 25 agosto 2024 Ariete. 21/3 – 20/4 Per quanto riguarda la sfera affettiva potete stare rilassati, mentre qualche altro settore potrebbe essere messo un po’ in allarme. Difendete la vostra privacy dalle incursioni esterne e non permettete che qualcuno ci metta il naso. Toro. 21/4 – 20/5 Una ferita brucia ancora, ma la compagnia degli amici aiuta a rimarginarla. Coltivate la fiducia e vivete con consapevolezza ciò che accade. Un terremoto scuote il campo lavorativo con la quadratura della Luna a Mercurio. Tenete la bocca chiusa! Gemelli. 21/5 – 21/6 Nonostante a ben vedere non ci siano motivi per questa diffidenza, la tentazione di guardarvi costantemente le spalle è più forte di voi. Dispetti subiti e dispetti fatti si pareggiano: almeno per questo potete stare tranquilli, i conti tornano.

Cancro. 22/6 – 22/7 Senso pratico e serenità interiore farebbero da solide fondamenta, se vi trovaste ad affrontare scelte importanti nell’ambito professionale. L’idea di uscire vi stuzzica. In compagnia potete fare cose migliori che standovene da soli in casa. Leone. 23/7 – 23/8 Tutte le vostre energie sono concentrate sul lavoro, mentre in fatto di emotività e coccole il partner ha ragioni fondate per lamentarsi. Ogni scusa sarà buona per scontrarvi: abbandonante le prese di posizione e cercate un terreno d’incontro. Vergine. 24/8 – 22/9 Un bel trigono della Luna a vostro favore: una breve crisi si ricompone prontamente, grazie a tenere coccole che sfociano in forti emozioni. Euforia per la vostra realizzazione personale: lavoro e finanze vi appagano e vi regalano buonumore. Bilancia. 23/9 – 22/10 I colpi di testa sono smussati da qualcuno che vi conosce molto bene. Ascoltate il vostro corpo, potrete scoprire in voi risorse sconosciute. Molte cose stanno cambiando. L’importante sarà frenare l’impulso e avere il polso della situazione.