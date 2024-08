Oroscopo di oggi 26 agosto 2024 per tutti i segni zodiacali secondo Barbanera

Giornata al rallentatore, è importante evitare dispute e seminare i rompiscatole: se occorre, chiudetevi in casa per stare soli e in pace. Se una decisione di cuore vi mette pressione, cambiate aria: evidentemente non siete ancora pronti.

Lunedì di totale disimpegno, grazie al contributo della Luna in Gemelli. Movimento e socievolezza sono il filo conduttore odierno. Piacere di rivedere ex compagni di scuola o amici d’infanzia, con cui avete condiviso esperienze indimenticabili.

Cancro. 22/6 – 22/7

Approfittate di questo periodo per dare una svolta allo stile di vita: non deve capitare che per giorni non troviate mai un momento di relax. Per tutti è una novità vedervi così pensierosi, intenti a rimuginare sulle accuse mosse da un amico.

Leone. 23/7 – 23/8

Mettete a punto una strategia, che vi tolga dall’imbarazzo di avere a che fare con chi, secondo voci di corridoio, non è degno di fiducia. La concretezza non manca di dare i risultati sperati: l’importante è non smarrire la determinazione.

Vergine. 24/8 – 22/9

Lunedì di ferie o turno di riposo in totale relax: la libertà sta anche nel fatto di poter gestire orari e regole secondo le vostre esigenze. In famiglia c’è un pizzico di tensione: colpa della mancanza di spazio, in casa come sotto l’ombrellone.

Bilancia. 23/9 – 22/10

Le ambiguità nei rapporti professionali sono pericolose: prima che qualcuno tenti di giocarvi un tiro mancino, usate la diplomazia e chiarite. La vostra spiccata sensibilità richiede di scremare le persone superficiali tra i possibili nuovi amici.