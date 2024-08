Oroscopo di domani 28 agosto 2024 per tutti i segni zodiacali secondo Barbanera

Con il supporto della Luna e del Sole, occuparvi della casa, sbrigare gli impegni di lavoro e rilassarvi in compagnia diventa facilissimo. Riflettete e scegliete l’ambito che vi sembra prioritario, per un’azione mirata e decisa favorita dalla Luna.

Cancro. 22/6 – 22/7

Armonica al Sole, la Luna vi sostiene soprattutto nella professione. Se siete impegnati in progetti ambiziosi e non competitivi, raccoglierete soddisfazioni. L’ambiente consueto vi fa sentire protetti e al sicuro, ma dentro di voi aleggia il desiderio di altro.

Leone. 23/7 – 23/8

Atmosfera utile per concentrarvi su compiti un po’ noiosi che vanno però smaltiti in tempi brevi. L’umore forse ne risente: fate di necessità virtù. Pensatevi liberi di esprimervi in modo più creativo, scegliendo hobby e passatempi in ambiti nuovi.

Vergine. 24/8 – 22/9

Un mercoledì di forti contrasti con la dolce metà, i soci e i colleghi. La famiglia tifa per voi e seppure con fatica e rammarico, riuscirete a divagarvi. Mettete in circolo nuove energie, cercando collaborazioni costruttive che sostengano il bisogno di concretezza.

Bilancia. 23/9 – 22/10

Trovate un campo di applicazione per le vostre qualità razionali, muovendovi con fiducia in voi, pronti a lasciar cadere convinzioni o preconcetti. Mantenetevi flessibili, ma scegliete con accortezza le situazioni che possano darvi stimoli positivi.