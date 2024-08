Oroscopo cinese: che animale sono? Ecco quali sono le caratteristiche del tuo segno

Oroscopo cinese: che animale sono? Scopri quali sono le caratteristiche del tuo segno.

L'oroscopo cinese è una tradizione antica che affonda le sue radici nella cultura orientale, offrendo una visione unica del mondo e dell'individuo attraverso la lente di dodici animali simbolici. Diversamente dall'oroscopo occidentale, che si basa sui segni zodiacali mensili, l'oroscopo cinese si sviluppa su un ciclo di dodici anni, ciascuno dei quali è rappresentato da un animale specifico. Questo sistema è strettamente legato al calendario lunare cinese e ha influenzato profondamente non solo l'astrologia, ma anche la filosofia, la medicina tradizionale e le arti.

Secondo la leggenda, l'ordine degli animali nell'oroscopo cinese fu deciso dall'Imperatore di Giada, che invitò tutti gli animali a partecipare a una gara per attraversare un fiume. I primi dodici animali che attraversarono il fiume furono selezionati per rappresentare gli anni del ciclo zodiacale. Ogni animale non solo possiede un significato simbolico, ma riflette anche una serie di caratteristiche e tratti distintivi che modellano la personalità e il destino delle persone nate sotto il rispettivo segno.