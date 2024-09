Oroscopo di oggi 2 settembre 2024 per tutti i segni zodiacali secondo Barbanera

Oroscopo di oggi 2 settembre 2024: ecco cosa prevede Barbanera e come le posizioni e i movimenti dei corpi celesti rispetto alla Terra influiranno su tutti i segni. Oroscopo di oggi 2 settembre 2024 Ariete. 21/3 – 20/4 I cambiamenti in atto nel vostro cielo possono dar luogo a malintesi e imprevisti, specialmente se siete in procinto di partire per un viaggio. Non è vero che “la prudenza non è mai troppa!”. Mette al riparo dai rischi, ma toglie slancio alle iniziative. Toro. 21/4 – 20/5 Dopo molti alti e bassi, è arrivato il momento di regalarvi pace e tranquillità, con la Luna che entra in Vergine e finalmente vi coccola un po’. Ritagliatevi un po’ di riposo dai pensieri che affollano la vostra mente: imparate a staccare la spina. Gemelli. 21/5 – 21/6 I progetti ambiziosi si scontrano con la fredda realtà, sintetizzata dall’ostile Luna in Vergine: difficile aspettarsi grandi novità, per oggi. Soltanto attraverso una sincera e chiara rilettura dei fatti, riuscirete a focalizzare gli errori del passato.

Cancro. 22/6 – 22/7 Se in famiglia oggi sono tutti piuttosto esigenti, vuol dire che contano su di voi. Non sempre ci si può tirare indietro: è questione di maturità! Fra il lavoro e gli impegni in casa, resta poco spazio per il divertimento. È lunedì, portate pazienza! Leone. 23/7 – 23/8 Il buonumore pare un po’ appannato: sarà la stanchezza dopo un bel fine settimana, o qualche grattacapo di troppo sul posto di lavoro. Per portare a termine i compiti assegnativi e fare bella figura, considerate qualche ora di straordinario. Vergine. 24/8 – 22/9 Giornata senza intoppi: la Luna entra nel vostro cielo, e assicura energia sufficiente per portare a casa i risultati che vi siete prefissati. I vostri gesti sono fluidi e sapienti, vedervi lavorare è un piacere. La stima dei colleghi è sincera. Bilancia. 23/9 – 22/10 Chi sa trasformare gli imprevisti in opportunità non teme più nulla: l’esperienza vi ha insegnato che, in un modo o nell’altro, tutto si aggiusta. O vi spiegate o ripiegate: il partner chiede chiarimenti, ma che siano convincenti e senza ambiguità.