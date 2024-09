Oroscopo di oggi 3 settembre 2024 per tutti i segni zodiacali secondo Barbanera

Oroscopo di oggi 3 settembre 2024: ecco cosa prevede Barbanera e come le posizioni e i movimenti dei corpi celesti rispetto alla Terra influiranno su tutti i segni. Oroscopo di oggi 3 settembre 2024 Ariete. 21/3 – 20/4 Un’aria strana s’insinua all’interno della coppia: quella che sembrava una brezza gravida di novità si sta trasformando in uragano minaccioso. Tenetevi leggeri e fate movimento: vi aiuterà a sentirvi meglio e ad essere lucidi nelle discussioni. Toro. 21/4 – 20/5 Con il cielo che mette in mostra la congiunzione del Sole e della Luna nell’amica Vergine, c’è poco da pensare e moltissimo da esultare! Grandi gratificazioni, frutto dell’impegno costante: è la riprova che a volte il merito porta risultati. Gemelli. 21/5 – 21/6 Fra la quadratura lunare a Giove e Marte ostile a Nettuno, non avete nulla da festeggiare: meglio puntare al risultato minimo e attendere... cieli migliori. Fare un gesto gentile, come rendere un servizio a un vecchio amico, è un vero toccasana per l’umore.

Cancro. 22/6 – 22/7 Sarete favoriti dalla Luna in sestile, se imposterete il lavoro con coerenza, sistematicità e professionalità, riducendo le improvvisazioni. Della buona musica e quattro chiacchiere con gli amici valgono assai più di qualsiasi terapia benefica. Leone. 23/7 – 23/8 Sarebbe bello potervi rilassare in riva al mare, ma gli impegni premono e il telefono che squilla vi richiama all’ordine. Diffondete buone energie. Se riuscirete a risolvere le varie grane, poi potrete trascorrere una serata piacevole e spensierata. Vergine. 24/8 – 22/9 Alcuni aspetti forse reclamano una gestione più attenta, ma l’energia fornita dal duo Sole-Luna nel segno vi trasforma in dei fiumi in piena. Giornata ideale per stravolgere la casa, rovistare negli armadi, rinnovare il look, gettare il superfluo. Bilancia. 23/9 – 22/10 Il senso pratico incide sull’efficienza: se manca il primo, anche temporaneamente, rischiate di passare ore e ore senza concludere nulla di buono. Costretti a rimanere concentrati sul lavoro, non potrete dedicare al partner il tempo che meriterebbe.