Oroscopo di oggi 4 settembre 2024 per tutti i segni zodiacali secondo Barbanera

Ci vuole poco a capire che non sarà un giorno scintillante per quel che riguarda le energie, a causa delle difficoltà create dalla disarmonia lunare a Marte. Giunti a un bivio, vi verrà chiesto da che parte vorreste andare: scelta delicata che richiede lucidità.

Il tempo scivola via, sotto lo sguardo fiero della Luna in Vergine in trigono con Urano. Siete su di giri e di tono, orgogliosi della vostra autonomia. In amore non esiste un’arma più affilata del dialogo: con quello, non c’è difesa o resistenza che tenga.

Potreste sognare di essere a un esame e di fare scena muta: la paura è legittima, ma nessuno può mettere in dubbio la vostra preparazione. Non rimandate la ricerca di un chiarimento sul lavoro: operare in queste condizioni è frustrante.

Sapete rimboccarvi le maniche e garantire un risultato ai vostri sostenitori, anche quando non siete al massimo per brillantezza e reattività. Possibile qualche dissonanza con il prossimo, ma è dal confronto che emergono idee fervide e potenti.

Per quanto propensa ad aiutarvi, la Luna nel vostro segno vi getta addosso il peso di Nettuno e di Marte, con ansie e tensioni di rimando. Perdervi nel ricordo di un amore passato non è un atteggiamento corretto nei confronti di chi oggi vi ama.

Le ore che passano lente sembrano, in certi momenti, tutte identiche: la noia non è una buona consigliera sul lavoro, perché induce in errore. L’irrequietezza che sentite nel profondo può diventare una molla per cercare qualcosa di positivo.

Scorpione. 23/10 – 22/11

Le energie ci sono, favorite dal sestile della Luna in Vergine: ora si tratta di trovare la strada per renderle costruttive e non disperderle. Una ventata di nostalgia alimenta una fantasia viziata: quello che sognate non esiste più da tempo.

Sagittario. 23/11 – 21/12

La colpa è della Luna in Vergine, se dovrete mettervi subito all’opera, per recuperare un briciolo di razionalità e schivare gli ostacoli lungo la via. Non basterà la determinazione per completare un progetto: approfittatene per revisionare quanto già fatto.

Capricorno. 22/12 – 20/1

Sotto l’occhio vigile della Luna in Vergine, non vi faranno difetto la forza e il coraggio: è giunta l’ora di usarli per una svolta definitiva. L’intesa di coppia si vede nelle scelte radicali: per il bene del partner, andreste in capo al mondo.

Acquario. 21/1 – 19/2

Negli affetti e in famiglia vince sempre la lealtà: avete imparato sulla vostra pelle che nascondervi non è una soluzione per situazioni complesse. Sul posto di lavoro dovrete affrontare un problema, che porterà a un’assunzione di responsabilità.

Pesci. 20/2 – 20/3

Non è facile per voi tirarvi indietro, dopo aver assicurato la vostra partecipazione a un evento. La Luna in opposizione vi rende poco diplomatici. Controllate attentamente lo stato delle vostre finanze, prima di procedere a un acquisto o un viaggio.