Oroscopo di oggi 6 settembre 2024 per tutti i segni zodiacali secondo Barbanera

Se avete la sensazione di essere scesi dal letto con il piede sbagliato, la colpa è della Luna, che accentua le frustrazioni e lo scoramento. Siete sotto pressione in studi e affari, ma al momento i risultati non ripagano degli sforzi profusi.

Cancro. 22/6 – 22/7

La presenza della Luna in Bilancia come al solito narcotizza le ambizioni e l’energia vitale, rendendovi scarichi e persino un po’ noiosi. Se distogliete l’attenzione anche solo per un minuto, rischiate poi di fare una gran fatica a recuperare.

Leone. 23/7 – 23/8

Il sorriso e la tenerezza di un’amicizia sincera sono in grado di offrirvi un riparo dai guai. La Luna in Bilancia vi invia segnali importanti. Fra le braccia del partner c’è un certo trasporto, utile a tenere vivo l’affiatamento in attesa di tempi migliori.

Vergine. 24/8 – 22/9

In nome della tranquillità domestica, sacrifichereste ogni cosa: se qualcosa s’inceppa, oliate la comunicazione e non abbiate paura del confronto. Ciò che è segreto prima o poi diventa di dominio pubblico. È solo questione di tempo: inutile promettere.

Bilancia. 23/9 – 22/10

La congiunzione lunare e Giove in trigono hanno proprietà stimolanti sul vostro intelletto: siete pronti a rivoluzioni e salti di qualità importanti. Un trasferimento per lavoro mette in dubbio alcune certezze, ma al tempo stesso spazza via la routine.