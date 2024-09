Oroscopo di oggi 7 settembre 2024 per tutti i segni zodiacali secondo Barbanera

La logica è pane per i vostri denti: di fronte agli enigmi, tirate fuori la grinta e non mollate la presa, finché non diventa tutto chiaro. Davanti a circostanze avverse, mettete in campo la lucidità sufficiente per resistere e uscirne in fretta.

Dall’occhiataccia della Luna in Scorpione, capite subito che aria tira. Si possono creare spazi di incomprensione, mentre l’umore cola a picco. Notizie confortanti dal conto in banca dove, malgrado le ultime spese, riuscite comunque a stare a galla.

Cancro. 22/6 – 22/7

Come potrebbe essere l’atmosfera odierna monotona, con questo trigono della Luna in Scorpione a Marte congiunto? Energia e determinazione al top. Una lunga lista di impegni vi fa vacillare un attimo, ma siete carichi e riuscirete ad arrivare in fondo.

Leone. 23/7 – 23/8

Questo sabato vi prospetta un percorso piuttosto intricato, a causa della quadratura lunare: se potete, cercate sollievo in un’allegra gita fuoriporta. Serve coraggio per lasciarsi andare, in amore. Solo buttandovi davvero, potrete scoprire se funziona.

Vergine. 24/8 – 22/9

In ogni situazione c’è spazio per stare meglio, ma anche per stare decisamente peggio: imparate dunque ad accontentarvi delle piccole soddisfazioni. Avete campo libero e potete decidere in autonomia. Se qualcosa vi va stretto, attuate dei cambiamenti.

Bilancia. 23/9 – 22/10

Se “domandare è lecito”, come dice il proverbio, allora nessuno vi vieta di inoltrare la richiesta di un aumento o di una maggiore considerazione. Spalancate bene gli occhi, il treno passa veloce... Per cogliere l’occasione, bisogna essere preparati.