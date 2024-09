Oroscopo di domani 8 settembre 2024 per tutti i segni zodiacali secondo Barbanera

Oroscopo di domani 8 settembre settembre 2024: ecco cosa prevede Barbanera e come le posizioni e i movimenti dei corpi celesti rispetto alla Terra influiranno su tutti i segni. Oroscopo di domani 8 settembre settembre 2024 Ariete. 21/3 – 20/4 Fate attenzione ai trabocchetti tesi dalla sfortuna, in altre parole a dove mettete i piedi, a come parcheggiate l’auto, ai ritardi dei mezzi pubblici... La volontà e la determinazione profuse, prima o poi vi porteranno a un risultato soddisfacente. Toro. 21/4 – 20/5 La situazione non è per nulla sotto controllo, con la Luna in Scorpione che non vi aiuta affatto. Sembrerà che nessuno si accorga dei vostri sforzi. Una scossa elettrica, un misto di panico e adrenalina, vi immobilizza di fronte alle decisioni importanti. Gemelli. 21/5 – 21/6 L’unione familiare è tutto: quando si valuta un’ipotesi di un certo rilievo, come un trasloco o un nuovo lavoro, serve qualcuno con cui confrontarvi. Per orientarvi fate perno sull’intuizione: il vostro sistema di ricezione è davvero molto sensibile.

Cancro. 22/6 – 22/7 Senza incontrare ostacoli, la Luna dal segno amico dello Scorpione vi favorisce in ogni ambito. L’agenda è piena nonostante sia domenica. La fase è esaltante e avete delle ottime carte in mano, per puntare a un avanzamento significativo. Leone. 23/7 – 23/8 Il ritmo è piuttosto accelerato e frenetico, gli impegni si sovrappongono, e l’armonia va a farsi benedire: sono gli effetti della quadratura lunare. Il cuore è sotto attacco: da una parte il partner che non collabora, dall’altra le vostre continue ansie. Vergine. 24/8 – 22/9 L’atmosfera, visto la Luna in Scorpione, non può che essere frizzante. Siete razionali e ragionevoli, le scelte che fate risultano sempre azzeccate. Dare il giusto peso alle esperienze fatte, sia vostre sia altrui, può aiutarvi a non commettere passi falsi. Bilancia. 23/9 – 22/10 Il percorso che vi trovate ad affrontare oggi pare leggermente in salita: serve un cambio di mentalità, di atteggiamento, per arrivare alla meta. Tirate fuori la grinta! Siate risoluti: stringete i denti, quando vi sembrerà che i risultati non arrivino.