Oroscopo di oggi 9 settembre 2024 per tutti i segni zodiacali secondo Barbanera

Giocando ad anticipare le mosse altrui, cominciate la settimana rifilando qualche lunghezza agli avversari: nulla di meglio per ritrovare l’entusiasmo. Tra il ritmo pimpante e la mente affollata di pensieri, potrebbe capitare di non dar peso ai sentimenti.

Solo la Luna in Scorpione può spiegare come mai, nonostante una buona posizione ormai assodata, vogliate continuare a non esporvi, a non rischiare. Il punto d’incontro con chi amate pare sfuggirvi di mano, ma l’impegno nel cercarlo è encomiabile.

Avere un atteggiamento possibilista, che non esclude nessuna opportunità, è certamente un modo intelligente di approcciarsi a un nuovo ambiente. Se ci sono ancora delle trattative in corso, provate a mettere sul tavolo qualcosa di veramente prezioso.

Il partner a volte sembra fare opposizione assoluta alle vostre necessità, ma in realtà sta solo elaborando la richiesta. Concedetegli del tempo. Se un’amicizia mostra segnali ambigui, non tentennate: decidete con fermezza in che direzione andare.

Lo slancio per superare l’ostacolo viene a mancare di colpo: la Luna in Scorpione vi fa perdere l’appoggio e rischiate di cadere fragorosamente. Chi è in cerca del grande amore dovrà accontentarsi, per oggi, di lanciare l’esca e di sedersi in attesa.

Scorpione. 23/10 – 22/11

Grazie alla Luna nel segno alleata a Nettuno e Plutone, non ci saranno problemi a connettervi alla stessa rete mentale di chi vi ruota intorno. Con la configurazione astrale odierna, è lecito puntare in alto: bene le conquiste, sapete fare colpo.

Sagittario. 23/11 – 21/12

Non tutto vi riesce come vorreste: è una fatica alzarsi il lunedì, specialmente se il fine settimana non si è rivelato all’altezza delle aspettative. Bando ai pensieri negativi, prima che prendano il sopravvento! Recuperate una parvenza di serenità.

Capricorno. 22/12 – 20/1

Ciò che la Luna in Scorpione vi permette, quest’oggi, è di prendervi il meritato applauso per ciò che avete portato avanti nei mesi scorsi. Finalmente un po’ di tempo per scambiarvi effusioni, parlare d’amore ed elaborare piani per il futuro.

Acquario. 21/1 – 19/2

Rischiate di perdere punti preziosi per via della Luna in quadratura, ma la posizione in classifica per fortuna è solida e non ne risente granché. Un suggerimento da valutare con attenzione: chi vi promette scorciatoie spesso è solo un bugiardo.

Pesci. 20/2 – 20/3

Con il trigono della Luna, ogni tipo di relazione, che sia sul lavoro o di natura sentimentale, viene investita da un’onda di positività e di fiducia. Schivate il nervosismo con destrezza: quando vi sentite messi alla prova, mostrate superiorità e distacco.