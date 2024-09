Oroscopo di domani 10 settembre 2024 per tutti i segni zodiacali secondo Barbanera

Il cielo odierno dà poche indicazioni, ma molto chiare: merito della Luna in posizione ideale, sentirete grande libertà d’azione e complicità tutt’intorno. La logica ferrea con cui siete soliti procedere non deve vincolarvi: se il cuore vi dice di andare, fatelo!

Cancro. 22/6 – 22/7

Per scacciare la malinconia servirebbe un bel viaggio: se per ora potete solo sognarlo, sarà comunque un modo per tenere la testa occupata. Se l’umore è instabile, non date la colpa alle stelle: siete voi che non riuscite a trovare la serenità.

Leone. 23/7 – 23/8

L’odierna configurazione astrale, con la Luna in trigono nel Sagittario, liscia ogni attrito, tanto che vi sembrerà di camminare sul velluto. Dove si può guadagnare, voi ci siete: seppure non siete avidi, un reddito extra non vi dispiacerà di certo.

Vergine. 24/8 – 22/9

Pessimismo e sfiducia sono i vostri nemici, oggi che la Luna in Sagittario vi bersaglia con le sue frecciatine fastidiose. Restate lucidi. Chiedetevi cosa servirebbe davvero per trasformare in positivo la vostra vita, partendo già da domani.

Bilancia. 23/9 – 22/10

Grazie al sestile della Luna in Sagittario, qualunque sia il problema, potete riparare con il pragmatismo e la buona volontà. Un invito intrigante. Subire una critica al lavoro non è certo una sconfitta definitiva: potete migliorare iniziando da qui.