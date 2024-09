Oroscopo di domani 11 settembre 2024 per tutti i segni zodiacali secondo Barbanera

Oroscopo di domani 11 settembre 2024: ecco cosa prevede Barbanera e come le posizioni e i movimenti dei corpi celesti rispetto alla Terra influiranno su tutti i segni. Oroscopo di domani 11 settembre 2024 Ariete. 21/3 – 20/4 Sopra di voi si prospetta un complicato incastro di pianeti, alcuni dei quali smorzano la benevolenza della Luna in Sagittario. Badate al sodo. Abituati a vedervi scattare freneticamente, non potete permettervi di rallentare o darete nell’occhio. Toro. 21/4 – 20/5 Non c’è altro che sappia ricaricarvi come l’amore! È un pensiero fisso, quasi ossessivo, nel quale vi piace cullarvi. Che bello essere innamorati... Una coincidenza vi offre l’occasione di una visita a un luogo misterioso, che avete adocchiato da tempo. Gemelli. 21/5 – 21/6 La giornata vi vede impegnati a stare a galla, tra i flutti impetuosi della Luna in Sagittario opposta a Giove. Per fortuna vi piacciono le sfide! Aver voglia di rischiare vi fa onore, ma anche capire quando è il caso di ritirarvi non farebbe male.

Cancro. 22/6 – 22/7 Con un pizzico di fortuna, riuscirete a evitare la mole di scadenze che vi attende sulla scrivania e a dedicare tempo ad attività più piacevoli. Le finanze migliorano piano piano: si iniziano a intravedere i frutti di un’operazione lunga e attenta. Leone. 23/7 – 23/8 Grazie a un’energia che sembra quasi inesauribile, potrete depennare una dopo l’altra tutte le incombenze e sentirvi veramente soddisfatti. Non sarà un mercoledì spettacolare, ma uno dal sicuro impatto sulla vostra carriera e sull’autostima. Vergine. 24/8 – 22/9 Non c’è passaggio più stretto, per voi, di quello creato oggi dal Sole con la Luna in Sagittario: dovrete farvi leggeri e misurare ogni mossa. L’agitazione è sovrana. Cercate di non mettervi nei pasticci, cedendo a nervosismo e frustrazione. Bilancia. 23/9 – 22/10 Infatuazioni e giramenti di testa in vista! Per merito di Venere nel segno che omaggia la Luna in Sagittario, si creano occasioni per intriganti flirt. Tenendo i piedi ben saldi a terra, provate a raccogliere ogni informazione e traetene le conclusioni.