Oroscopo di oggi 12 settembre 2024 per tutti i segni zodiacali secondo Barbanera

I rapporti con un fratello o un amico caro meriterebbero di riprendere vigore: la stima e l’affetto non mancano, ma bisogna creare le occasioni. Se un minimo intoppo sul lavoro rovina l’umore per tutto il giorno, forse è il caso di scavare più a fondo.

Peccato per quella lieve mancanza di fiducia in voi stessi, perché ci sarebbero tutte le condizioni per una giornata allegra e dal ritmo sostenuto. La vita sociale si ravviva, grazie a una persona che vi trascina in un locale. Dovreste farlo più spesso.

Cancro. 22/6 – 22/7

Vessati dalla Luna in Capricorno opposta a Marte, serve una determinazione doppia per non restare impantanati. Mercurio vi offre preziose intuizioni. Il senso dell’ordine, visto da fuori, non sarà il massimo, ma se cercate qualcosa, sapete dove trovarla.

Leone. 23/7 – 23/8

L’allineamento quasi casuale di alcuni fatti riesce a rompere le catene e a proiettarvi verso il futuro. Avete grinta e carisma, approfittatene! La vostra mentalità positiva fa sì che anche in amore raccogliate consensi, sia da single sia in coppia.

Vergine. 24/8 – 22/9

L’armonia della Luna in Capricorno si riflette soprattutto in famiglia, dove vi sentirete liberi di esprimere le vostre fragilità e dove troverete risposte. Peccato che quell’appuntamento sia saltato per un nonnulla. Se credete sia importante, tentate di nuovo.

Bilancia. 23/9 – 22/10

Certe scelte dovrebbero essere valutate prima di agire con attenzione: rifletterci a posteriori, quando ormai la frittata è fatta, è proprio inutile. Single? Nonostante Venere, la Luna non promette novità: affilate le armi, arriveranno tempi più generosi.