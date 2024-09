Oroscopo di oggi 15 settembre 2024 per tutti i segni zodiacali secondo Barbanera

Come previsto, la Luna in Acquario suona la carica e, grazie anche a Giove e a Venere che subentrano a vario titolo, la giornata si fa splendida. Gettate nell’indifferenziata tutto ciò che vi intralcia, sia in amore sia nel lavoro, e guardate avanti.

La creatività dovrebbe essere il trampolino del vostro umore, ma a causa della quadratura lunare, è facile che vi scopriate senza idee e senza spunti. La vostra posizione di forza vi fa sentire imbattibili, ma basta poco per mettere tutto in discussione.

Cancro. 22/6 – 22/7

L’umore ha preso una buona china, sale progressivamente, ma senza sudare troppo. Un discorso tra amici farà aumentare la vostra autostima. Siete liberi di trovare nuovi luoghi da esplorare e conquistare: il limite è soltanto nella vostra testa.

Leone. 23/7 – 23/8

Sono molte le ciambelle che non riescono col buco, quest’oggi, con la Luna in Acquario a far pesare le critiche e ad aumentare i dubbi interiori. State in disparte, se non ve la sentite di essere parte attiva alla festa: sforzarvi vi farebbe solo male.

Vergine. 24/8 – 22/9

Le vele sono animate da una leggera brezza: non sarà un vento che porta lontano, ma di sicuro non vi fa nemmeno correre grossi pericoli. Cercate complicità con la persona amata: l’intimità si costruisce con un po’ di gioco e di malizia.

Bilancia. 23/9 – 22/10

Il lavoro esaurisce le vostre batterie, con i suoi ritmi frenetici: questa domenica ha però qualcosa di speciale che vi darà la carica per i giorni a venire. Il trigono Venere-Giove e la Luna in Acquario sono dei lasciapassare per qualche attimo di paradiso.